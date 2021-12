Rawson: Liberaron a dos detenidos por robar latas de cerveza y cigarrillos

Se llevó adelante en horas de este mediodía una audiencia de control de detención en sala de oficina judicial de Rawson, donde el Ministerio Público Fiscal representado por la fiscal general Florencia Gómez imputó una tentativa de robo a Matías y Alejandro Gajardo, por un hecho ocurrido este viernes por la madrugada en un sector del barro Gregorio Mayo.

Según relató la fiscal, cerca de las 0,15, en el lugar mencionado efectivos policiales son alertados sobre la presencia de dos personas que ingresaron en un negocio del barrio, pero al ser perseguidos resultan aprehendidos a unos setenta metros del lugar. De acuerdo a lo verificado, los imputados habían sustraído varias latas cerveza y paquetes de cigarrillos, luego de provocar el daño del vidrio de la puerta principal, por donde accedieron.

La calificación impuesta es la de robo en grado de tentativa en carácter de coautores, y si bien no se solicitó medida de coerción, si se pidió la prohibición de acercamiento y contacto con la persona propietaria. Por otra parte, la doctora Gómez consideró que estaban dadas las condiciones para la apertura de investigación, quedando a cargo de la misma.

Por su parte, el defensor Pablo Sánchez no objetó la detención y si bien rechazó los hechos según la hipótesis fiscal dijo no oponerse a la apertura de investigación, y comunicó que se analizará la posibilidad de una posible conciliación como salida alternativa.

Luego de escuchar a las partes, la Jueza Ana Karina Breckle confirmó la legalidad de la detención, y de acuerdo a las peticiones dispuso la apertura de investigación por el término de seis meses, sin perjuicio de un posible acuerdo conciliatorio que permita resarcir los daños y los elementos sustraídos. Finalmente dejó en libertad a Matías y Alejandro Gajardo, imponiéndoles la prohibición de acercamiento por el término de seis meses, mientras dure la investigación.