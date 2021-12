Presentaron nueva plataforma de contenidos de ciencia

Con el fin de fortalecer las vinculaciones y ampliar la comunidad I+D+i, la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i), que se encuentra en la órbita del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, realizó el pre-lanzamiento de Pulsar, un campus virtual en formato de plataforma de streaming que permitirá consumir contenidos audiovisuales cortos, ágiles y gratuitos en cualquier momento y desde cualquier lugar.

Objetivos

Pulsar tiene como objetivo democratizar el conocimiento a través de un espacio de carácter federal y regional donde conviven las principales temáticas que ocupan un lugar preponderante en el desarrollo científico tecnológico y de innovación con una mirada socio-técnica.

Otras de las características que forman parte del ADN de este proyecto son la horizontalidad de voces, la perspectiva de género y la visibilización de enlaces entre diferentes actores del sistema de la ciencia, la tecnología y la innovación.

Acto oficial

Participaron del pre lanzamiento en el Polo Científico y Tecnológico el ministro de Ciencia, Tecnología e innovación, Daniel Filmus; el presidente de la Agencia I+D+i, Fernando Peirano; la coordinadora general de Pulsar, Cecilia Formento, e integrantes de las áreas de comunicación y audiovisual del Polo Científico Tecnológico.

Durante la presentación, Filmus afirmó: “No cabe dudas que el tema de cómo hacemos para que los contenidos de ciencia y tecnología lleguen a todos lados es parte de nuestra preocupación central. Discutir si la ciencia y la tecnología tienen un papel en el futuro es una decisión política. Ya hemos visto que la Argentina tiene una política pendular y esto puede verse después de tantos años cómo Educ.ar, Encuentro, Pakapaka quedaron para siempre, a pesar que en algún momento se postergó. Cuando uno construye cosas de la nada y empiezan a ser una necesidad y una demanda de nuestra gente”, y subrayó que “necesitamos que se entienda que el aporte de la ciencia y la tecnología es para cambiar un país, para generar un modelo productivo distinto, una matriz de exportación distinta, para resolver los problemas de la gente”. El ministro de Ciencia felicitó a los y las involucradas y “nos comprometemos a apoyar la iniciativa. Es importante sumar y completar los esfuerzos entre las entidades que tengan que ver con la ciencia y la tecnología”.

Por su parte, Fernando Peirano, señaló que la idea de Pulsar es abrir las puertas de la comunidad de ciencia y tecnología. Sostuvo: “Queremos pinchar la burbuja para que en todos los rincones tengan las mismas oportunidades a la hora de conocer qué puede hacer y qué está haciendo la ciencia y la tecnología. La promoción va mucho más allá que adjudicar proyectos: nace en el terreno de la imaginación, en el poder anticipar cosas que todavía no se ven ni se tocan. Esto es lo que queremos con Pulsar. La promoción también va dando un color en cada territorio que toca. Buscamos que la Agencia crezca también a la hora de contar la ciencia”.

Formento comentó que «la creación de Pulsar implica un gran desafío. Tenemos referentes de altísima calidad, la idea no es ocupar espacios que ya están siendo recorridos, sino cubrir áreas de vacancia y complementarse en este interesante proceso de comunicación y democratización del conocimiento». Explicó que Pulsar no es un canal, es una plataforma que permite acceder a los contenidos en cualquier momento y que estos están dedicados a ciencia, tecnología e innovación.

Acerca de Pulsar

Pulsar será un servicio gratuito donde usuarios y usuarias crearán sus perfiles para tener una experiencia personalizada. Su campus estará disponible al público a partir de febrero 2022 a través del siguiente enlace: http://campuspulsar.gob.ar/

En Pulsar se ofrecerán contenidos en formato de series, miniseries y cortos de consumo ágil, ningún episodio supera los 15 minutos de duración para que se puedan ver en cualquier momento y lugar, desde un celular, una tablet o la computadora. Además, con las clases magistrales, las audiencias podrán recorrer la variedad de maestrías y doctorados que existen en el sistema universitario público argentino. Pulsar es el campus de la Agencia I+D+i, por eso ofrece también un espacio exclusivo para conocer más sobre la Agencia, comunicar novedades y compartir herramientas de promoción.