Para la Asociación de la Magistratura, «no hubo paridad de género» en la composición del STJ

La titular de la Asociación de la Magistratura y Funcionariado Judiciales de Chubut, Carina Paola Estefanía, analizó la importancia de que el Superior Tribunal de Justicia cuente actualmente con sus seis integrantes, a partir de la aprobación de los pliegos de Daniel Báez, Silvia Bustos, Camila Banfi y Roberto Napolitani.

En diálogo con AzM Radio, señaló que «la Asociación se ha expresado con anterioridad respecto de que hace 5 años que el Superior no estaba integrado en su totalidad, reclamamos que fuera integrado con personas que cumplieran con la idoneidad, e hicimos hincapié en que el STJ quede integrado con paridad de género y que se respete la procedencia regional» y criticó que «lamentablemente, a pesar de nuestros reclamos y los de muchas organizaciones no gubernamentales, la Legislatura provincial integró el Superior y durante muchos años más tendremos que resignarnos a no tener ninguna de estas condiciones que solicitamos».

«Destacamos que ahora esté integrado con dos mujeres, será la primera vez en 60 años que dos mujeres llegan al Superior Tribunal, pero no por eso vamos a decir que estamos conformes. Pareciera que las legisladores y legisladores no han entendido el concepto de paridad de género, y hay que decir, fundamentalmente, que a las mujeres nos duele la desigualdad, sin importar dónde trabajamos», apuntó Estefanía.

«Pareciera que la paridad de género aún no puede llegar al Superior Tribunal o bien a la Justicia de Chubut», manifestó la titular de la Asociación.