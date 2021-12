Otro crucero con casos de coronavirus a bordo tiene a Madryn como escala

Después de lo ocurrido con el buque Hamburg, otro crucero con personas contagiadas de coronavirus se dirige hacia Argentina. La embarcación, “Viking Jupiter”, proviene desde Chile se dirige hacia el puerto de Buenos Aires, teniendo prevista su recalada en el puerto de Puerto Madryn, el domingo 2 de enero.

El caso volvió a encender las alarmas del Ministerio de Salud. Se trata de la embarcación “Viking Jupiter”, donde se detectaron tres casos positivos de Covid-19 a bordo. Aún no se confirmó si se trata de casos de la variante Ómicron.

El crucero turístico proviene del puerto de Valparaíso, donde recaló el martes pasado, y ahora se dirige a la ciudad de Buenos Aires, previendo escala en Puerto Madryn para el 2 de enero, con más de mil personas entre tripulación y pasajeros.

A raíz de los controles sanitarios y los hisopados previstos en el protocolo, las autoridades sanitarias chilenas confirmaron que tres pasajeros extranjeros dieron positivo a los testeos de coronavirus.

Los pasajeros son de origen extranjero e ingresaron a Chile por el aeropuerto de Santiago, con PCR negativo. Luego, procedieron a embarcarse y aislarse en el crucero en el puerto de Valparaíso, a la espera del resultado del PCR realizado a su llegada.

La preocupación de las autoridades sanitarias argentinas recrudeció después de lo ocurrido con el buque Hamburg, otro crucero con personas contagiadas de coronavirus que había amarrado en el puerto de Buenos Aires.

Hasta el momento, los tres afectados no presentan síntomas y se encuentran aislados en una sección especial del crucero bajo control sanitario. Los casos positivos de Covid-19 no obstaculizaron el itinerario del Viking Jupiter”, que se encuentra camino al puerto de Buenos Aires.

El buque había partido el 23 de septiembre pasado hacia la ciudad chilena de Puerto Montt, y desde allí continuó su recorrido hacia Buenos Aires. Ahora las autoridades del Ministerio de Salud, con Carla Vizzotti a la cabeza, tendrán que definir si la embarcación recibirá la autorización para desembarcar en suelo argentino.