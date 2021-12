Noviembre registró fuertes aumentos de la carne en Madryn

El Centro Socialista de Puerto Madryn dio a conocer el relevamiento de precios de la canasta básica del mes de noviembre, la cual arrojó un aumento del 3,3 por ciento respecto al mes anterior. Los productos relevados corresponden a carnes, vegetales y frutas, alimentos no perecederos y artículos de limpieza, tomando siempre las mismas marcas en las mismas bocas de expendio. Cabe aclarar que el índice comunicado no refleja el aumento del costo de vida, ya que no incluye tarifas de servicios, vestimenta, esparcimiento y combustibles, entre otros.

Dentro del relevamiento, los incrementos más importantes corresponden a productos cárnicos: la picada común subió un 70%, el asado sin hueso el 53%, la picada especial un 44% y la tapa de asado un 34%.

Según la proyección realizada por el Centro Socialista, el la inflación proyectada en Madryn para todo el año 2021 es del 58% aproximadamente.