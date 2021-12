Marcos Pirola se quedó con el 8° Campeonato Mayor

El Torneo Mayor “Copa Ciudad de Trelew” realizado durante el pasado fin de semana, conoció a su campeón: se trata de Marcos Pirola.

El experimentado ajedrecista y también profesor del “juego ciencia” se quedó con el campeonato, consiguiendo de esta forma, su 8° título en esta competencia.

“El Profe” es el campeón

El pasado fin de semana finalizó el Torneo Mayor 2021, certamen que consagra al campeón de Trelew y adjudicó a Copa De Ciudad De Trelew, en una competencia que contó con la participación de 14 jugadores en un torneo suizo a 7 rondas con un tiempo de reflexión de 60 minutos más 30 segundos de incremento por jugada válido ELO.

Los números y las estadísticas tenían una tendencia a que “el Profe” Marcos Pirola sería el candidato a llevarse el título: primer preclasificado y ganador de 7 coronas locales. Todos esos números los traslado al tablero, puesto que ganó el torneo de punta a punta con 6.5 puntos sobre 7 en juego, solo cediendo media unidad frente a Lautaro Salinas, un invitado de lujo que contó el certamen ya que es el actual bicampeón de Rawson. Con esta performance sube 15 puntos al ranking mundial recuperándose de a poco de su última actuación en el Magistral de Río Grande.

La segunda ubicación fue para el invitado especial mencionado, que demostró con creces porque es el número 1 indiscutido de Rawson. Empató con el campeón y con el niño Máximo Peralta, uno de los grandes talentos que cuenta la escuela municipal del Capablanca. Subió 25 puntos lo que lo catapulta a 1968 ELO, su mejor marca.

Cerró el podio con 5 puntos y una extraordinaria performance “el vasco” Julián Etchechoury. Previo al torneo había manifestado que su objetivo era mantener la categoría y vaya que lo logró: terminó en el tercer lugar venciendo a jugadores que en los números eran más fuertes y subió 66 puntos. Un gran torneo ratificando su buen momento ya que venía de ganar el torneo de segunda categoría de manera invicta con puntaje ideal.

El cuarto lugar fue para Máximo Peralta, de 12 años, que, si bien le falta mucho para llegar a su techo, para el nivel que hay en el valle, él ya no es una promesa si no que es una realidad. Finalizó con 4 puntos y subió 6 puntos jugando un ajedrez arriesgado pero combativo. De cara a lo que se viene, este torneo junto al provincial fueron una preparación para el Campeonato Argentino SUB 12 (CAM) a desarrollarse en Buenos Aires dentro de poquitos días.

Destacable la actuación de otro jugador invitado, Benjamín Druetto, de 10 añitos, el cual se lo invitó para prepararse también para su primera experiencia en los CAM. Participará en la categoría sub 10. Con respecto al Mayor, finalizó con 2.5 tantos subiendo 16 puntos al ranking mundial.