Malas noticias para Máximo

Todo parece indicar que el líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, se quedaría con las ganas de presidir el PJ bonaerense. Un fallo de la Cámara Electoral hizo lugar a un recurso planteado por el intendente de Esteban Echeverría y actual vicepresidente del PJ Bonaerense, Fernando Gray, que busca impedir que Kirchner, asuma como presidente en el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. “¿Quién votó a Máximo? ¿Quién lo eligió? No hubo elección interna. Nosotros asumimos con lista única, pero en una elección donde votaron los afiliados. Es un presidente elegido a dedo”, se queja Gray. Por otra parte, en las últimas horas, circuló la versión que da cuenta que, al parecer la lista de nombres que propone Máximo, estaría floja de papeles, porque según dicen, él mismo no tiene la antigüedad necesaria de afiliación para presidir el partido y no sería el único caso. Incluso afirman que Ayelén López de la línea de Juventud, ni siquiera es afiliada al PJ. Nadie cerca del líder camporista cree que la asunción se pueda postergar, y esperan que Gray termine su mandato el 19 de diciembre como estaba previsto. Un dato anecdótico, ese día es el Aniversario fundacional de la ciudad de Río Gallegos, donde nació el extinto presidente Néstor Carlos Kirchner.