Madryn: Piden extremar cuidados por altas temperaturas y riesgo de incendio

Desde la Asociación Bomberos Voluntarios de Puerto Madryn advirtieron que, ante las altas temperaturas, la baja humedad y los fuertes vientos del sector norte que se registrarán este lunes y el martes inclusive, resulta necesario extremar los cuidados por parte de la población para evitar focos ígneos.

«Las condiciones climáticas pueden favorecer incendios», indicaron, a la vez que describieron las medidas preventivas e instaron a la comunidad a «no limpiar terrenos con fuego, no quemar basura o pastos, no usar amoladoras y soldadoras al aire libre, no cocinar con fuego al aire libre y no tirar colillas encendidas».

Se esperan 33°C para la jornada del lunes, con vientos superiores a los 30 kilómetros por hora provenientes del sector norte, mientras que el martes la temperatura máxima será de 34°C.