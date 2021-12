Luque: «Hay que repensar la agenda productiva»

El intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, destacó el crecimiento de la ciudad en materia de obra pública, como así también planteó la necesidad de repensar la matriz productiva, atentos a «las distintas agendas que se van planteando en el mundo y que buscan desalentar la explotación de combustibles fósiles, apuntando al hidrógeno».

En diálogo con AzM Radio, anticipó que viajará a Buenos Aires «los primeros días de enero por cuestiones de la actividad petrolera» y remarcó que «estamos avanzando con las operadoras y con los sindicatos para seguir generando inversiones en nuestra región».

«Siempre estamos en vínculo permanente con el Gobierno Nacional y con gestiones importantes en materia de obra pública», apuntó el Jefe Municipal, confirmando que «estamos llevando a cabo la obra de reconstrucción del Acueducto, y la agenda del agua en Comodoro es una que hace 114 años no la podemos solucionar».

«Por suerte, todavía tenemos un horizonte de una década más en materia petrolera, pero lo que está sucediendo en el mundo es que se están poniendo agendas en contra de la explotación de combustibles fósiles y a favor de nuevos combustibles que pasen justamente por el hidrógeno», explió Luque, sumando a ello que «por más de lo que nosotros podamos desarrollar, la industria va a ir decreciendo según pasen los años, entonces habrá que repensar qué pretendemos».

«La ciudad de Comodoro y sus alrededores siempre está dispuesta a trabajar y poder darle todo lo que pueda a nuestra provincia, pero claramente hace falta que se sigan pensando cuestiones que puedan sumarse, ya que Comodoro y Madryn, en soledad, no van a poder bajo ningún punto de vista sostener una estructura provincial; dicho sea de paso, en los últimos 20 a 25 años, la provincia ha ido aumentando su gasto público en forma significativa y ello no ha ido de la mano de los ingresos que tiene. Escucho muchas críticas a nuestra ciudad cuando podemos mostrar cómo hemos sido excelentes administradores; nos entran $10 y no gastamos $12 o $14 no tomamos una planta laboral que no podamos sostener y que después venga algún otro intendente y lo pague ‘como pueda'».