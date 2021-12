Los trabajadores rurales cobrarán un bono de fin de año de $20.000

Tras haber amenazado con cortar las rutas de todo el país esta semana en caso de no llegar a un acuerdo con los integrantes de la Mesa de Enlace, finalmente anoche la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) anunció que el personal permanente de prestación continua comprendido en el Régimen de Trabajo Agrario, percibirá un bono de fin de año de 20.000 pesos, que comprende a todos el país y será abonado en dos cuotas iguales y consecutivas en los salarios de diciembre y enero.

Ahora se publicará la Resolución para que se avance con el cobro del beneficio por parte de los trabajadores rurales. Hay que recordar que la pretensión inicial de la UATRE era un bono de 60.000 pesos. El año pasado se había reclamado a la Mesa de Enlace un bono de fin de año de 20.000 pesos, y tras intensas negociaciones ese adicional al salario de convenio se acordó en la mitad, 10.000 pesos.

Según consta en el comunicado que difundió el gremio de los trabajadores rurales, de las cuatro entidades que conforman la Mesa de Enlace, se negaron a pagar el bono Coninagro, Sociedad Rural Argentina y Confederaciones Rurales Argentinas. Por su parte, Federación Agraria Argentina avaló el pago. Además, los ministerios de Economía y Trabajo y Seguridad Social de la Nación dispusieron la obligatoriedad del pago del bono a los trabajadores rurales.

“No podemos entender que las entidades agropecuarias no tengan un mínimo de sensatez. Con absurdos pretextos los representantes de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario ni siquiera han tratado seriamente el tema” señaló en un comunicado el Secretario General de UATRE, José Voytenco.

En el ámbito de la CNTA las decisiones se determinan en función de dos votos de delegados del gremio que representa a los trabajadores, y dos votos de representantes de las empresas agropecuarias, los cuales, de manera rotativa, son cargos ocupados por dirigentes de Confederaciones Rurales Argentinas, Federación Agraria Argentina, Coninagro, Sociedad Rural Argentina y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). En caso de empate, la decisión final queda en manos del Gobierno nacional, que en este caso es representado por funcionarios de los ministerios de Hacienda, de Trabajo y de Agricultura.

Los representantes de los productores agropecuarios habían propuesto ayer que se actualizara por inflación el bono de fin de año del 2020 que fue de 10.000 pesos, y que en este año llegaría a 15.000 pesos. Esta idea fue rechazada por el gremio que se mantuvo en su intención de cobrar 60.000 pesos. Luego de intensas negociaciones y de un cuarto intermedio, los representantes del Estado propusieron el pago de 20.000 pesos, algo que fue aceptado por Federación Agraria, y por lo tanto se tomó como válida.