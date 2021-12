Los síntomas de la Ómicron pueden confundirse con los de una resaca

Un médico reveló que los síntomas que genera la variante Ómicron son similares a los que se padecen con la resaca. Escalofríos, dolor de cabeza y náuseas, podrían indicar tanto un abuso de alcohol como un posible contagio de coronavirus

Fue el doctor inglés, Adam Caputa, quien declaró al periódico TheSun que los síntomas iniciales de Ómicron se parecen a los de la resaca. El especialista incluso aseguró que se pueden presentar síntomas al día siguiente de haberse contagiado, por lo que se hace más difícil saber inmediatamente a qué responde ese tipo de afección.

De todos modos, esta variante de Covid-19 también genera los síntomas conocidos como la pérdida de gusto y de olfato.

Resaca o Covid-19

Lo que recomienda el Dr. Adam Caputa es que, si se tienen dudas, lo más sencillo es hidratarse, tomar algún medicamento para el alivio estomacal, descansar y, si esto hace que los síntomas desaparezcan, se trata de una resaca. En caso contrario, lo mejor será hisoparse y aislarse.

Caputa aclaró que la resaca dura alrededor de 24 horas y que, si los síntomas permanecen después de ese periodo de tiempo, es más probable que sea Ómicron.

Casos en Navidad

En el día en que se festeja la Navidad, el Ministerio de Salud reportó este sábado 7.183 nuevos casos de coronavirus y 12 muertes en medio de lo que ya significa la tercera ola de contagios

Con las 12 muertes reportadas Argentina suma 117.020 fallecidos desde el inicio de la pandemia.

Los nuevos datos ratifican la tendencia de crecimiento de casos con epicentro en Córdoba, donde se reportaron 2.798 nuevos casos, y en el AMBA, con 1.223 positivos en la Ciudad de Buenos Aires y 1.755 en la Provincia.

También se registró un salto en la cantidad de casos en Santa Fe, con 218 positivos, mientras que Corrientes registró 210.

Según informó la cartera sanitaria, en las últimas 24 horas se realizaron 36.151 testeos, menos de la mitad de los que se realizaron el jueves. Eso habla también del porqué de la baja en el número de los contagios del día.

809 pacientes en UTI

Actualmente son 809 las personas con coronavirus internadas en unidades de cuidados intensivos. La ocupación de camas de terapia alcanza el 34,3% en el país y escala al 36,2% en la región metropolitana de Buenos Aires.

Qué medidas restrictivas piensa el Gobierno

Dado el evidente aumento de casos desde hace días, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, dijo que el sistema sanitario está respondiendo bien ante el avance de la tercera ola, pero señaló que en los próximos días es probable que los centros de testeos se vean exigidos.

«Con esta variante [la Ómicron] va a haber más casos. Nosotros vamos a tener seguramente tensión en los centros de testeo, y esperemos que no un aumento de hospitalizaciones y muertes», dijo la ministra durante una entrevista con Radio Con Vos.

«Con el aumento de la circulación de personas, claramente es posible el aumento del número de casos, y con las nuevas variantes, que son más transmisibles todavía, este aumento de casos es más exponencial. Lo más importante es que no se está traduciendo en un aumento de internaciones y muertes», resaltó Vizzotti.

La ministra subrayó la importancia de la vacunación, que frena la propagación del virus y así ayuda a que no haya un número de internaciones que ponga en tensión al sistema sanitario.