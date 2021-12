Los recitales internacionales más esperados de 2022 en Argentina

Luego de varias cancelaciones y postergaciones a causa por la pandemia causada por el Covid-19 muchos shows internacionales programaron su regreso al país para el 2022.

Entre festivales, solistas y bandas son muchos los recitales la música volverá a sonar, ha continuación un repaso por los más importantes de los recitales que llegan a la Argentina durante 2022.

Lollapalooza Argentina 2022 – 18, 19 y 20 de marzo

El festival musical más importante del Argentina tendrá lugar el 18, 19 y 20 de marzo 2022 en el Hipódromo de San Isidro. Se presentaran más de 100 bandas y artistas nacionales e internacionales, entre los que destacan grupos como The Strokes, Foo Fighters y solitas como Miley Cyrus y Doja Cat.

Maroon 5 – 8 de abril

La banda estadounidense, liderada por Adam Levine, llega al país para presentar Jordi, su último trabajo discográfico. El encuentro está programado para el 8 de abril de 2022 en el Campo Argentino de Polo de Buenos Aires.

KISS – 23 de abril

Kiss una de las bandas de rock más icónica de todos los tiempos. Llega a Argentina por última vez el 23 de abril de 2022 en el Campo Argentino de Polo, ubicado en Buenos Aires. La banda anunció que se despedirá definitivamente de sus fans de todo el mundo con su última gira internacional “End Of The Road World Tour”.

Metallica – 30 de abril

La legendaria banda Metallica regresará al suelo argentino el 30 de abril de 2022 para celebrar el 30 aniversario de su disco The Black Album. El show será en el Campo Argentino de Polo, en Buenos Aires y como banda invitada estará Greta Van Fleet.

Gorillaz – 30 de abril

La banda virtual liderada por Damon Albarn se estará presentando en el marco del festival Quilmes Rock, será durante la primera jornada.

Justin Bieber – 10 de septiembre

Está confirmado que Justin Bieber vuelve a Argentina en 2022 como parte de su gira “Justice World Tour” en Latinoamérica. El espectáculo se llevará a cabo el 10 de septiembre en el Estadio Único de La Plata.

Dua Lipa – 13 y 14 de septiembre

La multifacética artista británica, Dua Lipa, vuelve a la Argentina los días 13 y 14 de septiembre de 2022, como parte de su gira “Future Nostalgia”. El show se llevara a cabo en el Hipódromo de Palermo ubicado en Buenos Aires.

Coldplay – 25, 26, 28 y 29 de octubre

La banda británica Coldplay regresa a Argentina el 25, 26, 28 y 29 de octubre del 2022 como parte de su gira Music of the spheres world tour. El show se llevará a cabo en el Estadio River Plate de Buenos Aires y las entradas se agotaron en tiempo record.

Posibles shows en Argentina 2022

Además de los artistas confirmados hay varios más que han anunciado giras mundiales para el 2022 por lo que se puede esperar que anuncien su paso por el país, ellos son:

Billie Eilish

The Weeknd

Bad Bunny

Olivia Rodrigo

Rammstein

Rage Against The Machine

Red Hot Chili Peppers

Elton John