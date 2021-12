Los Fundamentalistas en La Plata: con su participación virtual, el Indio Solari estrenó nuevas canciones

Carlos El Indio Solari estrenó en la noche del sábado tres canciones, además de poner su voz en otras tantas, en su participación virtual en el concierto que brindó su banda Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en un colmado Estadio Único de La Plata Diego Armando Maradona, y coronó de esa manera una memorable velada para los fieles ricoteros, quienes tuvieron así una celebración total.

Desde temprano, los seguidores coparon las plazas y parques típicos de la ciudad de las diagonales para empezar a palpitar el clima de cada misa ricotera. Al caer la noche, enfilaron para un estadio muy vinculado a la historia del Indio. No solo por quedar en la ciudad en la que forjó junto a Skay Beilinson y la Negra Poli la mística de Los Redondos, sino que allí hizo su estreno como solista en 2005, cuando presentó su álbum debut El tesoro de los inocentes (Bingo fuel).

El show comenzó con “Había una vez” en la voz del multiinstrumentista Pablo Sbaraglia y siguió con “El charro Chino” con el guitarrista Gaspar Benegas en el micrófono principal. Como es habitual, ambos se repartieron la mayoría de las interpretaciones, aunque cada músico tuvo su momento para lucirse. Por caso, las coristas Luciana Palacios y Débora Dixon hicieron respectivamente “Mi perro dinamita” y “Maldición va a ser un día hermoso”, el saxofonista Sergio Colombo interpretó “Aquella solitaria vaca cubana” y el bajista Martín Nalé, “Canción para naufragios”.

En esta oportunidad, Solari participó desde las pantallas e interpretó seis canciones. Tres estrenos, uno de ellos titulado “Algo sobre mi misión”; “Las ventajas de rezar solo”, tema que ya había presentado en el show de Villa Epecuén y dos de su discografía solista, “El que la seca la llena” y “Flight 956″.

Durante las dos horas y media de concierto tuvo el protagonismo de Los Fundamentalistas defendiendo una gran obra, siempre con el espíritu del Indio sobrevolando; y del enfervorizado público, que llegó cantando al estadio, coreó cada uno de los temas del show y se retiró en medio de cánticos. El cierre fue con “JiJiJi”, con Sbaraglia en la voz líder, miles de almas en los coros y el Estadio Único bailando el pogo más grande del mundo.

En abril pasado, la banda se presentó en formato streaming desde la localidad de Villa Epecuén, generando una expectativa entre sus seguidores que saturó la plataforma virtual por lo que fue liberado para poder verse por Youtube. La presencia del Indio Solari no estaba confirmada, pero apareció en pantallas gigantes con un look de gala para la presentación de dos nuevas canciones: Encuentro con un ángel amateur y Las ventajas de rezar solo. El líder de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado tiene 72 años y hace cinco que lucha contra el mal de Parkinson.

Tras los shows en La Plata y Rosario, la banda realizará su primera gira por España, en un tour que iniciará el 31 de marzo de 2022 y comprenderá, hasta el momento, cinco ciudades: el recorrido se iniciará en Barcelona, continuará el 2 de abril por Palma de Mallorca, el 7 pasará por Madrid, el 8 será el turno de Valencia y cerrará el 9 en Málaga.

Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado iniciaron su recorrido sin el Indio en 2019, cuando realizaron una serie de conciertos para ayudar económicamente al baterista Martín Carrizo en su tratamiento contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica que padece; el éxito obtenido entre el público y las limitaciones del propio Solari para actuar en vivo por su propios problemas de salud abrieron el camino para que la banda siga adelante con este proyecto que explora la obra del ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. (Fuente: Teleshow)