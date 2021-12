Las reservas del Banco Central se redujeron a U$D2.600 millones

La portavoz del Gobierno Nacional, Gabriela Cerruti, brindó una conferencia de prensa en la que se refirió a las negociaciones mantenidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El desembolso de USD1.800 millones realizado por parte del Gobierno al organismo internacional, generó una nueva caída de reservas líquidas del Banco Central, que se ubican en aproximadamente 2.600 millones. Sin embargo, según señaló Cerruti, no constituye una preocupación para el Gobierno.

“Las reservas están bajo control y no causan ningún tipo de intranquilidad”, apuntó la funcionaria, agregando que «en algún momento del verano tendremos el plan plurianual y vamos a convocar a sesiones extraordinarias; en este momento estamos trabajando, pero si le dijéramos que lo vamos a presentar en lo que queda del 2021, no me creerían; suponemos que va a estar en los primeros meses de 2022″.