Las películas y series más populares de 2021, según IMDb

Con la llegada de final de un nuevo año el sitio especializado IMDb ha compartido su ranking de las 10 películas y las 10 series más populares de 2021. El listado esta elaborado a partir de las páginas más vistas por los más de 200 millones de visitantes cada mes en la plataforma, por lo que las notas pueden variar dentro de estos títulos.

En lo que respecta a las películas de 2021, la nueva Dune de Denis Villeneuve se ha convertido en la más popular este año y mantiene una altísima nota en la web. Un top ten en el que se figuran las cintas de Marvel: Eternals, Viuda Negra y Shang-Chi, y las de DC con El Escuadrón Suicida y La Liga de la Justicia de Zack Snyder.

Otros blockbusters como Mortal Kombat, Godzilla vs Kong y Cruella también aparecen entre los contenidos más populares, donde Netflix entra de la mano de Ejército de los muertos, el nuevo filme de zombies de Zack Snyder.

En el apartado series Marvel también pisa fuerte, encabeza el listado con la serie protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany. WandaVision alcanza una de las mejores notas de este año siendo la primera ficción del MCU en Disney+ y un gran éxito, que seguirían posteriormente Loki y Falcon y el Soldado de Invierno, que también se encuentran en los puestos más alto de la lista.

Junto a estas series no sorprende tampoco la presencia de fenómenos en las plataformas como El juego del calamar, Los Bridgerton, Cobra Kai, Mare of Easttown y Sombra y hueso.

Dentro de este listado aparecen dos series que poseen una gran fase de fanáticos y se están despidiendo con sus últimas temporadas, The Walking Dead y Lucifer.