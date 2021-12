“Las Morenitas” vencieron a Independiente y son bicampeonas

El Torneo Femenino 2021 de la Liga del Valle del Chubut, disputó este domingo en Puerto Madryn, la Final de Vuelta entre JJ Moreno e Independiente de Trelew, donde las portuarias se consagraron como campeonas del certamen.

Fue victoria por 2 -1 de las dirigidas por Hugo Barroso, que ganaron por 5 – 2 en el anotador global y de esa forma, celebraron el bicampeonato luego de hacer ganado el Torneo Anual en 2019.

Todo es naranja

Nuevamente las chicas de JJ Moreno celebra el título de campeonas de la Liga del Valle del Chubut, al quedarse este domingo en la tarde en Puerto Madryn, con título del Torneo Femenino 2021 “Eva Karina Schmid”.

Fue triunfo de “las Morenitas” que comanda Hugo Barroso vencieron a Independiente por 2-1, que en el anotador global ganaron por 5 – 2, resultado que les permitió quedarse con la Copa de Oro de la competencia valletana.

En un partido disputado como se dieron todos los duelos ante “las Rojinegras”, con un planteo de las de Trelew que complicó las intenciones de las anfitrionas. Se dieron llegadas de uno y otro equipo, con JJ Moreno desaprovechando las chances creadas con definiciones débiles o que se fueron desvaídas, mientras que, en las visitantes, entre Eva Schmid y Nicol Jones buscaron llevar peligro al arco defendido por Rocío Argañaraz pero la golera local siempre respondió de gran manera.

En el segundo tiempo, el trámite se sostuvo disputado, con algunas desatenciones de “Las Morenitas” que llevaron a que Independiente estuviera cerca de romper en cero pero entre la defensa local y su arquera, se encargaron de evitarlo.

Por parte de las madrynenses, una chance clara fue la que a los 13 se dio con un centro enviado desde el costado derecho por Abril Girandi, que llego de manera impecable al centro del área que Johana “Yoko” Barrera cabecera buscando superar a Soledad García, pero su testazo se fue desviado.

De buscarlo, lo encontraría la gran delantera ex Boca Juniors, ya que a los 27 minutos, no tuvo piedad y sacó un fuerte remate que descolocó a la arquera visitante y que significó el 1 -0 parcial para las locales.

Minutos después, a los 33´, Independiente le puso emotividad al cotejo, ya que una falta cometida por Luisina Bossio a Eva Schmid, fue pitado penal por el árbitro Héctor Andaur y fue Melanie Contreras la encargada de cambiarlo por penal.

Sin embargo, “las Morenitas” no se resignaron y siguieron buscando ampliar la ventaja, lo cual encontraron a los 48´, sobre el cierre del juego, con el gol anotado por la atacante sanjuanina Leila Quiroga.

Así, ganando por 2 -1 en la Vuelta más el 3-1 logrado en la Ida, las chicas de JJ Moreno celebraron el título de campeonas de la Liga del Valle del Chubut, segundo campeonato consecutivo.