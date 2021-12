“Las Lobitas” disfrutaron de un Encuentro en Viedma

Durante el pasado fin de semana, se realizó el Encuentro de Hockey Infantil en la ciudad de Viedma, evento del cual fueron pate dos categorías del Puerto Madryn RC.

Las divisionales 8° y 9° fueron parte de la actividad donde jugaron partidos amistosos ante representantes de la Asociación de Hockey de Viedma y de la zona.

La 8° y 9° del PMRC viajó a un Encuentro

Durante sábado y domingo, se realizó en la ciudad de Viedma, el Encuentro de Hockey Infantil organizado por el Club Jorge Newbery, a modo de celebración por sus 100 años de fundación.

De esta actividad, de la que fueron parte representantes de la Asociación de la zona de la comarca Viedma – Carmen de Patagones, a los que se sumaron dos categorías del Puerto Madryn Rugby Club.

“Las Lobitas”, fueron parte de la actividad con la 8° Categoría, a cargo de la profesora Laura Mayorga junto a la 9° divisional, a cargo de la entrenadora Carla Walser. La delegación de jugadoras y CT, fueron acompañadas por madres que ayudaron en la coordinación y logística.

El viernes en la tarde jugaron partidos ante Jorge Newbery, jugando el sábado en la cancha de Asociación de hockey de Viedma ante Jorge Newbery, Villa Congreso, Dep. Las Grutas, AEH y con la Escuela Municipal de Hockey de Viedma.

El día domingo, se realizó el almuerzo de despedida, también en cancha del Club Jorge Newbery, donde “Las Lobitas” fueron agasajadas con una “pancheada”.

La actividad del hockey Infantil del PMRC, llegará a su fin el próximo martes 7, con junto a sus pares de divisionales infantiles del Rugby.

En Comodoro, cerró el Club Portugués

Este sábado se desarrolló el encuentro de cierre de año del hockey infantil organizado por la Asociación Austral de Hockey, donde el anfitrión fue el Club Deportivo Portugués. El evento contó con el acompañamiento del Ente Autárquico Comodoro Deportes y la presencia del Director General de Deportes, Martín Gurisich.

Este cierre tuvo la participación de las categorías Sub 12, “Caballeritos”, Sub 10, Sub 6 y Sub 8 de los clubes Deportivo Portugués, Santa Lucía, Chenque, Náutico Rada Tilly, Comodoro Rugby Club, Petroquímica, Tiro Federal y todas las sedes municipales.

Al respecto, Sebastián Cervatto -coordinador general en Club Portugués- resaltó: “estamos muy contentos con este cierre de año de las categorías infantiles de la Asociación Austral de Hockey. Para el club es un placer haber recibido este evento en nuestra casa y brindarles las instalaciones para la ocasión y ver a estos niños y niñas felices”.

“Tuvimos un flujo de más de 600 alumnos en las distintas categorías, por eso su desarrollo y crecimiento nos pone muy contentos”, indicó.

Además, Cervatto expresó su felicidad por la utilización del nuevo espacio de hockey “lusitano”: “hace poco se montó la cancha, estamos terminando con los cercos perímetros para lo que es el cierre del campo de juego, trabajando en los vestuarios y en constante movimiento con estas obras para poder brindarles más recursos a nuestros chicos”.

Por su parte, Gabriela Sánchez, referente del hockey municipal, señaló: “fue un marco muy lindo, con la inauguración de la cancha de Portugués, siendo la primera vez que se hace un encuentro acá. Tuvimos una gran cantidad de equipos participantes en este octavo encuentro, luego de un año atípico que pasamos”.

En este contexto, se realizó una actividad solidaria en conjunto con “Fundación Sí”, donde se juntaron leches y galletitas para sus meriendas, colaborando entre todos los participantes del encuentro.