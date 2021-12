Las empresas también la pifian en las redes

Lo que empezó, o intento, siendo un chiste, terminó en un verdadero dolor de cabeza para la marca de alfajores Havanna; el 28 de diciembre lanzó una campaña en las redes prometiendo suculentos premios a quien dejara sus datos, pero a las pocas horas dijo que era una broma por el Día de los Inocentes.

Este “chiste” no tuvo el resultado esperado y ahora deberá afrontar las consecuencias. La Secretaría de Comercio Interior de la Nación imputó a la empresa por presunta publicidad engañosa e incumplimiento de oferta en sus cuentas verificadas de redes sociales.

La compañía, como parte de su estrategia de marketing, ofreció inicialmente una caja navideña con productos de la marca a todos aquellos que compartieran su número de Cuil. La promoción era tentadora, la caja contaba con havannets, alfajores, pan dulce, confituras bañadas en chocolate y champagne, con un valor total aproximado de 4.800 pesos. Hasta que la empresa decidió contar la verdad: “¡Feliz día de los inocentes! Ahora en serio. Entre los copados que participaron, ¡vamos a sortear 5 Cajas!”, escribieron desde la cuenta de Twitter de Havanna.

Esto generó la furia de los usuarios, que comenzaron a descargar la bronca en las redes. Sin embargo, el gesto final de Havanna de entregar las cajas navideñas a los que habían enviado su Cuil no fue suficiente para calmar las agua. Por la tarde, la empresa recibió la notificación, en la que Defensa del Consumidor imputó a la compañía por “publicidad engañosa”.

Havanna habría infringido el artículo 4° de la Ley de Defensa del Consumidor, ya que la publicidad en su conjunto contiene información falsa sobre el ofrecimiento de productos y no cumple el deber de brindar información cierta, clara y detallada. Por otro parte, estas publicaciones hechas entre las 9:54 y las 12:21 del 28 de diciembre, también infringirían el artículo 7° de la norma, que prevé las condiciones en las que se tiene que establecer una oferta o promoción, como obliga la ley.

La empresa tiene ahora cinco días hábiles para ofrecer su descargo frente a la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje en Consumo. Posteriormente continuará el proceso administrativo para determinar si corresponden sanciones.

En este marco, la empresa emitió un comunicado: “Siempre en la vida de las personas y en la de las empresas los errores deben aceptarse para aprender de ellos”, continuando: “En primer lugar queremos pedirles perdón -sin atenuantes- a todos nuestros seguidores y consumidores por un sorteo que estuvo mal planteado. No hay otra excusa ni otra explicación”,

“Por ese motivo, queremos informar que a todos aquellos que nos hayan enviado su CUIL tal como decía el tweet, tanto de manera pública como privada, antes de nuestro aviso de que se trataba de un posteo sobre el Día de los Inocentes, es decir entre las 9:54 y las 12:21 del día de la fecha, les enviaremos una caja con productos Havanna tal como decía el post original”, confirmaron desde la empresa.