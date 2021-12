La UTN fue sede del Encuentro Transfeminista «Madryn Muta»

Este fin de semana, se desarrolló en la sede de la UTN Facultad Regional Chubut, el Tercer Encuentro Transfeminista “Madryn Muta” organizado por diferentes colectivas y organizaciones transfeministas con el objetivo de intercambiar ideas y accesiones necesarias para el movimiento en el contexto de post pandemia.

Del encuentro, que se desarrolló en un ámbito de escucha y diálogo, participaron ATE Géneros – CTA Autónoma Géneros y Diversidades – Magdalenas Puerto Madryn, Multisectorial Feminista de Mujeres y Disidencias Puerto Madryn, MTA (Mujeres Trans Argentina Espacio Trans Puerto Madryn, Cladem, Cátedra abierta de Géneros y Sexualidades, Frente Activista VIHCHOSO, Autoconvocadxs, Marea, Met Red Aborto, La Multi Frente Docente, Movimiento de Identidades Mutantes y el Programa de Género, Diversidad e Inclusión UTN FRCh.

Inclusión

La decana de la UTN, Diana Bohn dijo estar “contenta que nuestra Casa de Estudios sea también el espacio donde se encuentren los diferentes movimientos a abordar sus problemáticas; sobre todo cuando se trata de la lucha por derechos, y más aun sabiendo que se necesita del apoyo de diferentes sectores para lograr la inclusión que deseamos. El compromiso que debemos tener como ciudadanas y ciudadanos, y también como integrantes de una Universidad, es garantizar el acceso y el trato igualitario a cada estudiante, trabajador y trabajadora independientemente de su identidad autopercibida. Es un proceso de cambio en el que todas y todos debemos comprometernos. En la Universidad, además, lo trabajamos desde el Programa de Género, Diversidad e Inclusión y desde la Comisión Asesora”, señaló Bohn.

Exposición a la violencia

Por su parte, la integrante de Magdalenas Puerto Madryn, Mariana Martín, sostuvo que este Encuentro “surgió de la necesidad y el deseo de encontrarnos post pandemia y pos encuentro plurinacional de Trelew. Debido a la pandemia estábamos desarticuladas y con pocos espacios de conversación e intercambio político de ideas y de acciones y teníamos la necesidad de poner en común en qué recorrido y en qué trayectoria estaba cada espacio en el que militamos y somos activistas. La situación de las compañeres trans y trabas, sobre todo de las más grandes, las sobrevivientes, es que su expectativa de vida es de entre 35 y 40 años, no sobrepasan esa edad, se encuentra sin trabajo registrado, bien pago, sin acceso a la salud pública ni a la educación formal, son expulsadas de sus familias de origen desde muy pequeñas; el único destino que les queda es trabajar en una esquina, explotando su cuerpo y exponiéndolo a las miles de violencias que existen tanto sexuales como económicas. No son reconocidas como seres humanos. Esa es la realidad de les compañeres”, señaló Marín y agregó que “a pesar de que el movimiento feminista ha cobrado bastante fuerza en los últimos años de lucha, todavía tenemos una gran deuda con les compañeres trans, trabas y VIH positivo. Esa es la gran lucha que estamos dando desde la región”.

Al mismo tiempo, la integrante de Magdalenas reconoció que la “alianza con la UTN es muy significativa porque nos encontramos ocupando y habitando este espacio, donde históricamente las mujeres no han tenido un acceso equitativo y mucho menos las personas trans, trabas y no binarias”.

Conversatorios, feria y fiesta

Se realizaron cinco conversatorios auto-gestionados, construcción de conocimiento colectivo, feria de economía solidaria, show de artistas en vivo y la fiesta “Tírate un ke, tírate un Paso”. Los talleres que se llevaron a cabo fueron: “Violencias y cuidados hacia adentro de la colectivas ¿cómo nos organizamos?”, “ILE y acceso a la salud, contexto actual provincial”, “Acceso a la justicia y criminalización”, “Cupo laboral trans/travesti y cambio registral para identidades no binarias” y “VIH, quereme vih en quereme en positivo”.

De estos encuentros participan integrantes de movimientos de diferentes localidades de la costa y la cordillera como Trelew, Lago Puelo, Trevelin, Rawson, Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn.