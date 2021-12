La revancha fue para Patricio Chanampa

El boxeador del barrio Máximo Abásolo, Patricio Chanampa, se quedó con la Copa «Día del Petróleo» al vencer en revancha a Luciano Uribe del Team Vera (Velódromo), en la pelea de fondo en velada boxística amateur en el Municipal N° de Comodoro Rivadavia.

En la previa hubo un vibrante empate entre Antony Guzmán (GFC) y Omar Andrade (Velódromo). El resto fueron victorias foráneas de Karen Gallardo (Trelew), Daniel Sandoval (San Julián) y Maximiliano Noria (Caleta Olivia).

El box comodorense cerró el año con Festival

La velada boxística amateur «Día del Petróleo» tuvo lugar en el Gimnasio Municipal N°1 este sábado 11 de diciembre, organizada por Piñas del Sur Producciones, con el apoyo del Ente Autárquico Comodoro Deportes y la Dirección General de Deportes Municipal.

Patricio Chanampa y Luciano Uribe volvieron a enfrentarse en el cuadrilátero, y el primero se desquitó de la derrota sufrida en la primera contienda, venciendo a Uribe en decisión unánime, tras tres rounds en la pelea de fondo.

En la pelea de semifondo se registró un empate en decisión no unánime entre Antony Guzmán y Omar Andrade, mientras que en las peleas preliminares se impusieron Karen Gallardo (Trelew), Daniel Sandoval (San Julián) y Maximiliano Noria (Caleta Olivia).

La velada comenzó con la exhibición de manopleo de Noah It (pequeño de 10 años en silla de ruedas), quien junto a su técnico César Irala cumplió el sueño de subirse al ring y mostrar sus habilidades boxísticas.

También hubo una muestra de kickboxing en dos peleas entre integrantes del Gym Fight Club y Warriors Cabrera, además de una exhibición de boxeo a cargo de Roque Huenullanca y Bruno Uribe.

En la previa de la velada dio un espectáculo musical la cantante Valeria López Vila, en tanto que durante el evento se registraron diez campanadas en homenaje a recordados protagonistas del boxeo comodorense que ya no están presentes físicamente, como es el caso de Juan Carlos Mañao, Coco Conti, Quique Zenit y José Güichapani.

BOXEO – FESTIVAL AMATEUR

Velada Boxística «Día del Petróleo»

Piñas del Sur Producciones

Resultados

Combates preliminares

– Francesca Pérez (San Julián): P – Karen Gallardo (Trelew): GDNU – Cat.: Hasta 60kg.

– Daniel Sandoval (San Julián): GDU – Santiago Mircevitch (Trelew): P – Cat.: Hasta 60kg.

– Maximiliano Noria (C. Olivia): GDU – David Farfán (Esc. Abásolo): P – Cat.: Hasta 64kg.

– Carlos Aylan (Esc. Poveda): P – Brian Mansilla (Trelew): GDU – Cat.: Hasta 69kg.

Semifondo

– Antony Guzmán (GFC): DNUE – Omar Andrade (Team Vera): DNUE – Cat.: Hasta 64kg.

Fondo

– Luciano Uribe (Team Vera): P – Patricio Chanampa (Esc. Abásolo): GDU – Cat.: Más 91kg.

Exhibiciones

Boxeo: Manopleo Noah It (Tec. César Irala)

Boxeo: Roque Huenullanca (LagoBox) vs. Bruno Uribe (Velódromo)

Kickboxing: Laura Olivera (GFC) vs. Florencia Nieva (Warriors)

Kickboxing: Yamil Muñoz (Warriors) vs. Agustín Vera (GFC)