“La Garra” cayó ante Japón y se despide del Mundial

La Selección Argentina de handball cerró con caída ante Japón, su participación en el Mundial que se disputa en España.

Las dirigidas por Eduardo gallardo, cedieron ante las asiáticas 27:31 por la última fecha de la Main Round y se despidió de un Mundial de España que dejó muchos puntos altos pensando en Santiago 2023.

Argentina eliminada del Mundial pero con positivas conclusiones

La Selección Argentina de Handball Femenino, conocidas como “La Garra”, le puso fin a su 11° participación en un Mundial, la décima consecutiva, con una derrota ante Japón por la última fecha de la Main Round.

Pese a las tres derrotas sufridas en esta segunda ronda del torneo y no poder cumplir el ambicioso objetivo de superar la mejor posición histórica en Mundiales, puesto 16 en Kumamoto 2019, Argentina deja Torrevieja con buenas sensaciones recolectadas en distintos momentos a lo largo de sus seis partidos.

El excelente primer tiempo ante la Selección local, medalla de plata en el último Mundial, la histórica victoria ante Austria y los partidos largos ante el medalla de bronce europeo Croacia y el campeón sudamericano Brasil fue de lo más destacado del equipo de Eduardo Gallardo que dejó aspectos muy destacables pensando en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, el compromiso más importante que afrontará en los próximos dos años esta Selección con la plaza a París 2024 en juego.

Argentina cerró su participación en el Mundial con derrota ante Japón en un encuentro que jugó muy bien en el primer tiempo pese a irse abajo 14:15, pero que no pudo sostener en el complemento ante un rival que aprovechó muy bien su velocidad en ataque y algunas falencias defensivas albiceleste.

Elke Karsten una vez más fue la gran goleadora nacional con 13 tantos, cifra que la deja como máxima artillera de La Garra en el Mundial con 53 tantos y al momento como la segunda máxima anotadora del torneo.

En los primeros minutos del juego Argentina irradiaba una buena energía que hizo pensar en un posible triunfo ante Japón, Selección que en los últimos años complicó a La Garra debido a las características de su juego rápido. Sostenido desde el arco con una Marisol Carratú impecable, la Selección con Elke Karsten y Luciana Mendoza como protagonistas hilvanó un parcial 3:0 para pasar al frente en diez minutos de juego.

A partir de ahí, si bien La Garra mejoró algunos porcentajes en el rubro pérdidas y efectividad en los lanzamientos con Malena Cavo como gran figura de ese momento, no pudo sacar mucha más ventaja debido a un pequeño déficit defensivo y el castigo de varios lanzamientos externos que en ese rubro Carratú no estuvo tan alto.

Tras el gol a gol que acompañó hasta prácticamente el cierre del primer tiempo, Japón tuvo un gran sprint final en los cuatro minutos finales y con un parcial final 4:1 cerró arriba los treinta iniciales, 15:14.

En el complemento, la Selección tuvo un arranque muy característico a lo largo de este Mundial, con una muestra de carácter y actitud para olvidarse de ese cierre de primer tiempo y volver a imponer su ritmo de juego. Tras un gol fácil de Japón desde el pivot, fase del juego sin solución durante los sesenta minutos, Argentina consiguió un parcial 3:0 que la volvió a dejar como dominadora del tablero.

Sin embargo, y pese a seguir mejorando considerablemente la efectividad en los lanzamientos y consiguiendo llegar bien a 6mts, incrementó la dificultad defensiva ante una Selección asiática que le agrego dificultad apostando al cambio arquero jugador y atacar permanentemente con siete.

Si bien La Garra consiguió un par de goles fáciles con lanzamientos sin arquera, fue más lo que sufrió ante la apuesta nipona con Natsuki Aizawa como máxima referente, MVP del partido con 7 tantos.

Parcial 0:5 en contra con varias exclusiones en contra, 18:22 promediando el segundo tiempo, y a partir de ahí el partido fue muy cuesta arriba para las chicas de Gallardo que pese a constantes intentos de descontar, nunca pudo recortar más allá de dos goles abajo a diez del cierre y Japón se quedó con la victoria.