“La Banda” ganó en el suplementario y es campeón

Esta tarde de domingo, culminó el Campeonato Provincial de Básquetbol para categoría Mayores que en la rama masculina, consagró como campeón a Guillermo Brown que venció en la final a Germinal en Rawson.

Tras igualar en 75 en tiempo regular, se debió definir en tiempo suplementario y allí ganaron los dirigidos por Marcelo Richotti que se impusieron 88 – 83 frente a los capitalinos. De esta forma, “la Banda” no solo es campeón provincial, sino que ascendió al Torneo Federal CAB. Al cierre de esta edición, en rama femenina, jugaban la Final y en busca del mismo objetivo, las chicas de Ferrocarril Patagónico ante Gimnasia y Esgrima.

Brown campeón y ascenso al Federal

Una definicion emotiva como toda final se vivió este domingo en el Gimnasio “Don Luso González” en la que el local Germinal se medía ante Guillermo Brown por el título de campeón Provincial y ascenso al Torneo Federal 2022 de la CAB.

En un partido disputado, fue victoria de los brownianos que se impusieron en tiempo suplementario ante los capitalinos, por 88 – 83 tras empatar en 75 en tiempo regular: celebraron y cortar redes los comandados por Marcelo Richotti que ahora tendrán en frente el enorme desafío que jugar el Federal.

Germinal comenzó ganando el juego, al llevarse el primer cuarto por 28 – 19, sosteniendo la diferencia a su favor al cierre del segundo parcial al ganarlo por 42 – 40 e irse a vestuarios en ventaja, aunque los brownianos fueron descontando.

El tercer cuarto, contó con la recuperación de “la Banda”, que se fue acercando en el anotador, pero “El Verde” lo cerró mejor y lo ganó por 58 – 54. Sin embargo, en el último parcial, Brown no se aminoró y fue en búsqueda de acortar diferencia, tal es así que terminaron igualados en 75 y llevaron la definicion a un suplementario.

Allí, se agigantó la figura de los madrynenses, que llegaron más enteros a la definicion y se quedaron con la victoria por 88 – 83, con 22 puntos de Gabriel Echave como goleador y consecuentemente quedándose con la Copa 57° Aniversario de la Federación de Basquetbol del Chubut.

De esta forma, Guillermo Brown no solo se consagró campeón Provincial en Mayores Masculinos, sino que también consiguió el ascenso al Torneo Federal 2022 que organiza la Confederación Argentina de Básquetbol y que ahora tras un análisis de su dirigencia y las cuestiones económicas que amerita, definirán si lo jugarán o no.

En tanto, con el 3° puesto se quedó el equipo de Federación Deportiva YPF venció a Gimnasia y Esgrima 80 a 69, 23 unidades aportadas por Sebastián Perujo.

Al cierre de esta edición, la definicion Femenina

En tanto, al cierre de esta edición y en Comodoro Rivadavia, se jugaba la Final del Campeonato de Mayores Femenina, también con participación madrynense ya que las chicas de Ferrocarril Patagónico iban por el título y ascenso ante Gimnasia y Esgrima.