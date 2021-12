“La Argentina del ajuste es historia”, aseguró el Presidente en el acto por el Día de la Democracia

El presidente Alberto Fernández encabezó junto a la vicepresidenta, Cristina Fernández, la entrega de los premios Azucena Villaflor 2021, con los que se distinguió a personalidades por su compromiso con los Derechos Humanos. El mandatario fue el orador central del acto para celebrar el Día de la Democracia donde anticipó que “no se negociará nada que signifique poner en riesgo el crecimiento y el desarrollo social. La Argentina del ajuste es historia”, aseguró respecto a las tratativas con el FMI para refinanciar la deuda. También participaron los exmandatarios de Brasil, Lula da Silva, y de Uruguay, José Pepe Mujica.

“Hoy celebramos el Día de la Democracia que conmemora aquel 10 de diciembre que terminó con la tragedia argentina de la dictadura genocida que nos tocó vivir en un país que, de Néstor en adelante, ha hecho gala de trabajar incansablemente porque los derechos humanos se respeten y los derechos violados en el pasado sean enjuiciados y castigados como corresponde”, afirmó Fernández.

“Esa conducta que ha tenido permanentemente la Argentina como país nos ha permitido que hoy presidamos el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas”, destacó el Presidente.

Entrega de galardones

El mandatario y la vicepresidenta hicieron entrega de los galardones a Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo; Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora; e Hipólito Solari Yrigoyen, histórico abogado defensor de presos políticos y militante de los derechos humanos, quien no pudo estar presente pero cuya esposa envió una nota de agradecimiento para ser leída durante la ceremonia.

También recibieron sus distinciones Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz; Dolores Sigampa de Demonty, de Madres en Lucha contra la Violencia Institucional; Pablo Torello, director de la película “Historias de Aparecidos”; y Lucila Larrandart, abogada, jueza y ex miembro de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP).

“Para mí es muy grato premiar a toda gente que quiero, valoro y que merece el premio que están recibiendo porque han hecho mucho por esta Argentina”, expresó el Presidente sobre la labor en derechos humanos de cada uno de los premiados.

Campo de Mayo

Durante la ceremonia, el jefe de Estado anunció además la creación de un Espacio de la Memoria en el predio de Campo de Mayo, para cuya edificación se cederá una fracción de terreno de la Guarnición Militar Campo de Mayo.

En esa línea, los titulares de las carteras de Justicia y Derechos Humanos, Defensa y Obras Públicas firmaron un acta acuerdo para la construcción de un nuevos Centro de Interpretación en el marco del Espacio de la Memoria “El campito”.

En tanto, Pietragalla, quien entregó una placa de reconocimiento al exmandatario brasileño por su trayectoria en favor de los derechos humanos, explicó: “Hace dos años estamos con estos premios reconociendo a las madres que pelean contra la violencia institucional, que es uno de los males que tiene nuestra democracia, y por lo que estamos trabajando arduamente desde que asumimos para erradicar esta problemática”.

Los premios Azucena Villaflor, que llevan el nombre de una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo y víctima del terrorismo de Estado de la última dictadura cívico militar, se entregan anualmente desde 2003, año en que fueron instituidos por el gobierno del entonces mandatario, Néstor Kirchner.

Acto frente a la Casa Rosada

El presidente Alberto Fernández aseguró que «la Argentina del ajuste es historia» y resaltó que en las tratativas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar la deuda que contrajo la gestión de Cambiemos «no se negociará nada que signifique poner en riesgo el crecimiento y el desarrollo social» del país.

Al encabezar junto a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en Plaza de Mayo el festival «Democracia para siempre» para celebrar el Día de la Democracia y los Derechos Humanos, acompañados por los exmandatarios de Brasil, Lula Da Silva, y de Uruguay, José «Pepe» Mujica; Fernández reivindicó el pago de la totalidad de la deuda externa con el FMI en 2005, realizada por el expresidente Néstor Kirchner.

«No somos los que no queremos pagar deuda, tampoco somos los que la tomamos, somos los que tenemos que hacernos cargo de la deuda que nos dejan a nosotros», enfatizó el jefe de Estado.

«Tranquila Cristina, no vamos a negociar nada que ponga en riesgo» el crecimiento o el desarrollo del país; «no tengas miedo», dijo Fernández ante una señal de asentimiento de la vicepresidenta.

El mandatario recordó además que «muchas veces el FMI le soltó la mano a presidentes argentinos y así puso en crisis la institucionalidad de la Argentina».

Luego, mirando a la multitud que ocupaba la Plaza de Mayo, aportó: «Si el FMI me suelta la mano voy a estar tomado de la mano de cada uno de ustedes, de cada argentino y de cada argentina».