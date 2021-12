Inauguraron el playón y el SUM del Club Ferrocarril del Estado en Comodoro

El Club Ferrocarril del Estado cumplió un nuevo aniversario celebrando obras muy esperadas por todos sus socios. El SUM que fue reconstruido y el playón de césped que lleva el nombre de Antonio Fernández, un colaborador del club y vecino del barrio. Acompañaron al mandatario, el viceintendente Othar Macharashvili, funcionarios del gabinete, concejales, empresas, dirigentes, jugadores e instituciones de km.5

En ese marco, el intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, manifestó que “es un día muy especial, tengo mi corazoncito aquí en Ferro desde hace mucho tiempo. Me acuerdo de venir acá enfrente cuando era chico, donde viví parte de mi infancia con grandes amigos de la vida y ahí empecé a querer a este club”.

«Que los clubes se llenen de gente»

Al pasar los años retornó al club: “Desde que era concejal, cada vez que venía hablábamos con Darío (Pritchard, presidente del club) que teníamos que volver a poner de pie a Ferro, uno de los clubes más importantes de nuestra ciudad. Y acá estamos, muy felices de ver este salón lleno de familias, el playón con chicos jugando, es para lo que venimos trabajando, para poder lograr que los clubes se llenen de gente, que haya cada vez más chicos y chicas practicando deporte”, recordó y destacó el mandatario.

Aniversario y cambios

“Tenemos que seguir cumpliendo sueños y es lo que cada uno de los que me acompañan en este equipo de trabajo municipal, que tenemos amor y pasión por Comodoro, intentamos cumplir. Por eso estoy tan feliz de poder estar aquí en un nuevo aniversario de una de las instituciones importantes de nuestra ciudad, acompañado por las instituciones del barrio”, resaltó.

En ese sentido, explicó que “hoy estamos inaugurando este SUM que reemplaza la confitería histórica que yo conocí y que nos daba mucha tristeza ver cómo estaba. Hicimos un gran esfuerzo junto al club y las empresas identificadas con el club que colaboraron y les agradecemos. Así vamos a transformar la ciudad, comprometiéndonos entre el sector público y el privado”.

“El club vuelve al lugar en el que siempre debió estar, creciendo”

Por su parte, Hernán Martínez felicitó por el aniversario “a toda la familia de Ferro y como vecino del barrio, muy orgulloso. Como lo charlábamos con el grupo que venimos hace un tiempito trabajando para que esta obra se pudiera terminar y se pudiera concretar, cada vez que nos sentábamos a charlar y soñábamos era esto, que el club pueda ir creciendo, que la institución tenga su lugar, que familia del club pueda tener su espacio y que se vea concretado en estas acciones”.

“En primera instancia le digo a la familia del club que este es el espacio para que puedan estar juntos, para que puedan trabajar, para que puedan seguir apostando a que el club crezca porque hoy está en el lugar que siempre debió estar, que es creciendo como club del barrio porque esta es la familia del barrio”, destacó.

«Crece cada club de barrio»

A su vez, puntualizó que “es una responsabilidad de cada uno de nosotros que queremos al club y que somos dirigentes, entender que, de alguna manera, siempre tenemos que estar. A uno como dirigente lo enorgullece que haya una decisión política para que las cosas se concreten. Estoy más que agradecido por estar en este equipo”.

En ese sentido, le habló al intendente: “Juan Pablo, nosotros los dirigentes y yo como vecino del barrio, te agradezco que tengas la intención de que todos crezcan porque hoy está creciendo Ferro, sigue creciendo Caleta, crece cada club de barrio, una Liga, un veterano; crecen las instituciones y cuando se decide invertir en un club, no se pone a ver qué bandera política es porque se invierte en los vecinos, en la comunidad, en cualquiera de ustedes que viene a este espacio”.

Por último, el presidente Darío Pritchard, prácticamente sin poner hablar, manifestó: “Estoy emocionado, esto es muy fuerte, soy hincha y no lo puedo creer. No puedo decir nada más, solo que lo disfruten mucho”.