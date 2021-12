Estudian los contagios sexuales del virus del Zika

El virus del Zika es transmitido por mosquitos del género Aedes y también puede transmitirse sexualmente a través del coito vaginal. Un estudio in vitro, encabezado por científicos argentinos, sugiere que niveles bajos de Ph extracelular aumentarían la infección por Zika durante el coito vaginal.

“En principio nuestro trabajo es meramente de investigación básica y nuestros resultados sugieren que valores de pH similares a aquellos encontrados en la mucosa vaginal luego de una relación sexual, potencian la unión del virus a las células y podrían entonces favorecer la trasmisión sexual de la infección por Zika”, señala la doctora en Química Ana Ceballos, líder del estudio e investigadora del Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y SIDA (INBIRS) que depende de la UBA y del CONICET.

La científica agregó que “aún resta continuar estudiando la generación de geles vaginales o microbicidas que regulen el pH para impedir o hacer menos eficiente la transmisión” del virus del Zika.

Estudios in vitro

En un estudio in vitro publicado en “Emerging Microbes and Infections”, los investigadores reportan que los valores bajos de pH extracelular (rango 6.2-6.6) aumentan dramáticamente la infección por virus del Zika en líneas celulares de diferente origen, incluidas algunas derivadas del tracto genital femenino.

Los autores del estudio también observaron que el pH bajo aumentó significativamente la infección por Zika en tejidos de cuello uterino cultivados ex vivo.

El análisis de los mecanismos implicados reveló que la intensificación de la infección por Zika inducida por un pH bajo se asoció con un aumento de la unión de las partículas virales a la superficie de las células. “Observamos que la unión del virus a la superficie de celular está mediada por una cadena larga de azúcares conocida como heparán sulfato”, explicó Ceballos.

“La acidosis representa una característica crítica, pero generalmente pasada por alto, del tracto genital femenino, con importantes implicaciones para las enfermedades de transmisión sexual. Nuestros resultados sugieren que un pH vaginal bajo podría promover la transmisión de la infección por ZIKV de hombre a mujer”, indicó Ceballos.

Del trabajo también participaron Augusto Varese (primer autor), Ezequiel Dantas, Ana Luz Paletta, Facundo Di Diego García, Gonzalo Cabrerizo, Fernando Erra Diaz, Jorge Geffner y Federico Remes Lenicov, del INBIRS; Lucas Defelipe y Martín Dodes Traian, del Instituto de Química Biológica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (IQUIBICEN), que depende de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA; Andrea Gamarnik y Horacio Martín Pallares, del CONICET y del Instituto Leloir; y Wendy Fitzgerald y Leonid Margolis, del Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano Eunice Kennedy Shriver que depende de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. (Fuente: Agencia CyTA-Leloir)