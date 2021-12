Elon Musk fue elegido por la revista Time como la persona del año

La revista Time nombró a Elon Musk, CEO de Tesla y SpaceX, como la persona del año en 2021. «La Persona del Año es un indicador de influencia, y pocas personas han tenido más influencia que Elon Musk en la vida en la Tierra, y potencialmente también en la vida fuera de la Tierra», escribió el editor en jefe de Time Edward Felsenthal.

La publicación alineó su selección de Musk con la elección de Jeff Bezos en 1999 y Mark Zuckerberg en 2010, cuando sus respectivas empresas, Amazon y Facebook, comenzaban a tener impacto.

“Todavía no sabemos hasta qué punto Tesla, SpaceX y las empresas que Musk aún tiene que pensar cambiarán nuestras vidas. A los 50, tiene mucho tiempo para escribir el futuro, el suyo y el nuestro. Nos guste o no, ahora estamos en el mundo de Musk ”, escribió Felsenthal.

Y añadió: «En 2021, Musk emergió no solo como la persona más rica del mundo, sino también como quizás el ejemplo más rico de un cambio masivo en nuestra sociedad». Además, el artículo sobre la decisión de la revista señala que «por crear soluciones a una crisis existencial, por encarnar las posibilidades y los peligros de la era de los titanes de la tecnología, por impulsar las transformaciones más atrevidas y disruptivas de la sociedad, Elon Musk es la persona del año 2021 de Time».

Time ha ampliado su rango este año al nombrar también Personas del Año en diferentes categorías, incluyendo a Simone Biles como Atleta del Año, Olivia Rodrigo como Animadora del Año y los científicos de vacunas como Héroes del Año.

La Persona del año de Time se inició en 1927 y, a menudo, se confunde conun honor. Más bien, refleja la influencia de los creadores de noticias. El tiempo también se ha desviado de nombrar a un humano en sus selecciones. En 1982, seleccionó la computadora como Máquina del año. El año pasado, Joe Biden y Kamala Harris fueron seleccionados como Personas del Año.