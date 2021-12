El Torneo Austral conocerá campeones en Puerto Madryn

El próximo sábado, se jugará en la cancha “Socios Fundadores” del Puerto Madryn RC, las cuatro finales, en sus distintas categorías, del Torneo Austral de Rugby.

Será entonces en M-16, M-18, Intermedia y Primera, los encuentros que definirán a los campeones en la cita que reúne como participantes de los equipos de la Unión de Rugby del Valle del Chubut y de la Unión Austral de Rugby.

Listos para recibir las Finales del Austral

Este sábado desde el mediodía, en todas sus divisiones competitivas M16, M18, Intermedia y Primera se jugarán las Finales del Torneo Austral 2021, en instalaciones del Puerto Madryn RC, dándole cierre a la competencia que reúne a los clubes de la URVCH y la URA (unión de Comodoro Rivadavia).

Se dará en principio un hecho histórico para los locales, ya que “el Lobo Marino” jugará las Finales en las cuatro categorías, siendo esta la primera vez en la que la institución y un club de la Unión valletana mete en la definición por el campeonato a todas sus divisionales.

Si bien es un gran año para el PMRC, esta historia empezó a escribirse hace más de 10 años, cuando el club decidido a crear su propio futuro y no depender del azar, empezó a gestar un ambicioso programa de reconversión institucional focalizado en la formación y capacitación humana.

Se generaron diversidad de acciones para incorporar nuevos hábitos y comportamientos para modificar la cultura formativa del club, desde lo humano y lo deportivo, para poder crecer en forma sustentable.

Todo esto, debido a la creación y desarrollo de un proyecto deportivo formativo integral, para que los resultados sean consecuencia de una formación específica, sin dudas un camino más largo, difícil y muchas veces ingrato, por la dificultad de medir su efectividad, cuando los éxitos son los que mandan en una sociedad resultadista.

Hizo falta mucha resiliencia y paciencia para crecer deportivamente con resultados competitivos muy adversos durante esta década, hasta estar hoy con el doble de jugadores y entrenadores, donde se sumaron 4 hectáreas más de club, se construyeron nuevas canchas de entrenamiento, vestuarios, sala de entrenadores y se diseñó un sistema formativo deportivo integral.

La actividad iniciará a las 12 horas con el juego de la categoría M16 en la que “Los Lobos” jugarán ante sus pares del Trelew RC, para continuar luego a las 13:30 horas con el cotejo entre los anfitriones frente a Calafate en M18.

La continuidad será con el partido de Intermedia, desde 15 horas entre el PMRC ante Trelew RC nuevamente y cerrará a las 16:30 horas con el encuentro de Primera División entre el Puerto Madryn RC y sus pares capitalinos del Bigornia Club.

Vale destacar que alrededor de las Finales, el PMRC está preparando para el sábado una gran fiesta al armar una oferta gastronómica y recreativa a todos los asistentes: habrá food trucks, música y juegos para toda la familia del club y la ciudad que quiera ir a disfrutar.

RUGBY – FINALES TORNEO AUSTRAL

Lugar: Puerto Madryn Rugby Club

12:00 hs M16 PMRC vs Trelew

13:30 hs M18 PMRC vs Calafate

15:00 hs Intermedia PMRC vs Trelew

16:30 hs Primera PMRC vs Bigornia