El Pingüino de la película The Batman tendrá su propia serie spinoff

Cada vez hay más pistas que indican que Batman, el nuevo Batman interpretado por Robert Pattinson, tendrá su propio universo cinematográfico. Y es que una nueva serie spinoff de la película The Batman ha sido confirmada, esta vez, protagonizada por el villano El Pingüino.

En The Batman conoceremos a una nueva versión del criminal que apareció por primera vez en el #58 de Detective Comics, en diciembre del año 1941. Su nombre real es Oswald Cobblepot, y es una mente maestra criminal. El actor Colin Farrell es el encargado de darle vida en la nueva película, como ya hemos visto en los tráilers, pero claramente esto era apenas un adelanto del futuro del personaje en el universo de DC (¿o acaso es el universo de Batman?).

La nueva serie contará el ascenso de El Pingüino en el mundo del crimen de la ciudad de Gotham, posiblemente como una precuela de los acontecimientos que veremos en la película. Lauren Lefranc, guionista de series como Agents of SHIELD, será la encargada del guión de la serie, y el director de The Batman, Matt Reeves, será productor ejecutivo.

Hablamos de un universo cinematográfico de Batman porque esta es la segunda serie spinoff confirmada como parte de esta nueva versión del personaje. La primera serie anunciada fue un proyecto centrado en el departamento de policía de la ciudad de Gotham, la cual será escrita por el mismo Reeves junto a Terence Winter (uno de los guionistas de Los Soprano y creador de la serie Boardwalk Empire). Además, se espera que The Batman sea apenas la primera entrega de una nueva trilogía del personaje.

The Batman se estrena el 4 de marzo de 2022.