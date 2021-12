El emblemático catamarán de Viedma quedó semi hundido

El intenso temporal que azotó en las últimas horas a la zona de Viedma hizo que el reconocido catamarán Currú Leuvú colapsara y prácticamente se hundiera sobre la costa de Carmen de Patagones. «El catamarán es un producto turístico emblemático de la ciudad de Viedma, que hace excursiones y resulta que descubrieron que no está tan en buenas condiciones en la parte de abajo y con la marea que subió, quedó semi hundido», contó la periodista Carolina Fernández a AZM Tv, al tiempo que agregó que «las imágenes eran desoladoras porque veíamos al catamarán hundiéndose. Algo así como el Titanic, pero chiquito».

Si bien la crecida del río no fue algo normal, tampoco se esperaba que pase esto con el Currú Leuvú: «Lo habían corrido para repararlo, pero parece que la inversión que tienen que hacer es millonaria. El Municipio no están en condiciones de hacerse cargo de la totalidad, así que suponemos que habrá un pedido a la Provincia de Río Negro».