“El Depo” jugará ante Huracán en el arranque de la Copa Argentina 2022

Fueron sorteados los cruces de 32° de Final de la Copa Argentina Edición 2022, y en cuanto a la presencia chubutense, se confirmó que el Deportivo Madryn jugará ante el Club Huracán de Parque Patricios.

Vale destacar que será la 10° Copa Argentina, que tendrá a Boca Juniors como campeón defensor jugando ante Central Córdoba de Rosario.

Cruce ante “El Globo” para “El Aurinegro”

Este miércoles, en el estadio de futsal del predio que la AFA posee en Ezeiza, se definieron los cruces de 32avos de Final que enfrentarán a los equipos de las distintas categorías del fútbol nacional.

El campeón vigente de la competencia, Boca debutará frente a Central Córdoba (Rosario); mientras que en lo que importa a la presencia chubutense en el certamen, quedó confirmado que el Deportivo Madryn sostendrá su respectivo cruce frente a Huracán de Parque Patricios.

Previo a conocer los respectivos partidos, Claudio Tapia, presidente de la institución, e Ignacio Galarza, CEO de Torneos se manifestaron ante los presentes en el evento: “este sorteo en particular es muy especial porque se trata de la décima edición del torneo más federal del fútbol argentino. Han pasado 328 clubes, 20 mil jugadores, mil árbitros y entrenadores a través de 15 provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Es una gran responsabilidad organizar esta Copa Argentina y queremos agradecerles al presidente Claudio Tapia, los directivos de todos los clubes, sponsors y marcas que lo hacen posible”, declaró Galarza, quien también remarcó que “con la adquisición del Grupo Werthein, hoy Torneos es una empresa 100% argentina”.

A su término, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, tomó la palabra y expresó su satisfacción por «esta Copa tan representativa e igualitaria que une a todo el país, donde todos tienen la posibilidad de vivir sensaciones únicas y encontrar resultados soñados». A su vez, anunció que el trofeo al goleador del certamen llevará como nombre «Sergio Kun Agüero».

FÚTBOL – COPA ARGENTINA 2022

CRUCES DE 32AVOS DE FINAL

Cruce 1: Banfield vs. Sportivo Dock Sud

Cruce 2: Huracán vs. Deportivo Madryn (Chubut)

Cruce 3: Gimnasia y Esgrima La Plata vs. Liniers

Cruce 4: Newell´s Old Boys vs. Ituzaingó

Cruce 5: Vélez Sarsfield vs. Cipolletti (Río Negro)

Cruce 6: River Plate vs. Deportivo Laferrere

Cruce 7: Racing Club vs. Gimnasia y Tiro (Salta)

Cruce 8: Estudiantes de La Plata vs. Puerto Nuevo

Cruce 9: Lanús vs. Defensores de Cambaceres

Cruce 10: Boca Juniors vs. Central Córdoba (Rosario)

Cruce 11: Argentinos Jrs. vs. Olimpo (Bahía Blanca)

Cruce 12: Independiente vs. Central Norte (Salta)

Cruce 13: Arsenal vs. Chaco For Ever

Cruce 14: Colón (SF) vs. Sportivo Peñarol (San Juan)

Cruce 15: Rosario Central vs. Sol de Mayo (Viedma)

Cruce 16: San Lorenzo vs. Racing de Córdoba

Cruce 17: Central Córdoba de Santiago del Estero vs. Gimnasia de Jujuy

Cruce 18: Quilmes vs. San Martín de Tucumán

Cruce 19: Patronato de Paraná vs. Deportivo Morón

Cruce 20: Talleres de Córdoba vs. Güemes de Santiago del Estero

Cruce 21: Atlético Tucumán vs. Brown de Adrogué

Cruce 22: Defensa y Justicia vs. Sacachispas

Cruce 23: Ferro Carril Oeste vs. J.J. Urquiza

Cruce 24: Godoy Cruz (Mendoza) vs. Tristán Suárez

Cruce 25: Platense vs. Belgrano (CBA)

Cruce 26: Almirante Brown vs. Agropecuario Argentino de Carlos Casares

Cruce 27: Barracas Central vs. Acassuso

Cruce 28: Independiente Rivadavia (Mendoza) vs. Gimnasia (Mendoza)

Cruce 29: Aldosivi de Mar del Plata vs. Colegiales

Cruce 30: Sarmiento de Junín vs. Flandria

Cruce 31: Tigre vs. Los Andes

Cruce 32: Unión (SF) vs. Sportivo Las Parejas (SF