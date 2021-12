El cantante de Oasis Liam Gallagher apoyó a Agüero tras su retiro

El cantante británico de Oasis, Liam Gallagher, pidió «respeto» por Sergio Agüero tras su retiro del fútbol por un problema cardíaco y además le solicitó que «descanse» al exídolo del Manchester City de Inglaterra.

«Respeto al uno: Sergio Agüero. Relajá y descansá, poné los pies para arriba», escribió el artista, siempre activo en su cuenta de Twitter.

Respect ✊ to the 1 n only SERGIO AGUERO relax n put your feet up RKID untouchable LG x

— Liam Gallagher (@liamgallagher) December 15, 2021