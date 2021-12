De «The Batman» a «Top Gun: Maverick»: las películas más esperadas del 2022

Entre franquicias importantes, con Marvel y DC a la cabeza, y nombres de peso dentro de la industria cinematográfica (Damien Chazelle, Scott Derrickson, y Martin Scorsese, entre otros) el 2022 llegará con grandes películas.

A continuación un repaso por títulos de diversos géneros que estarán llegando durante el 2022.

Las películas más esperadas de 2022

Scream (13 de enero)

La saga de terror creada por Wes Craven trae de vuelta a los tres principales protagonistas de la saga, Neve Campbell, Courteney Cox y David Arquette para una quinta entrega. En este caso, la ola de crímenes que rodeará a Sydney Prescott tendrá por víctimas a familiares de los asesinos de entregas anteriores. ¿Quién se esconderá tras la máscara de fantasma esta vez?

Morbius (20 de enero)

Jared Leto se pone en la piel del vampiro enemigo de Spider-Man. Completan el elenco Matt Smith, Adria Arjona, Tyrese Gibson y Michael Keaton que retoma su papel de Buitre tras Spider-Man: Homecoming.

El callejón de las almas perdidas (27 de enero)

Guillermo del Toro vuelve con un reparto de impresionante: Bradley Cooper, Cate Blanchett, Willem Dafoe, Rooney Mara y muchos más para adaptar el clásico del terror protagonizado por Tyrone Power en 1947. Un mentalista fraudulento y una psiquiatra tienen una exitosa carrera como timadores hasta que su falta de escrúpulos y sus flaquezas sentimentales les pasan factura.

The Black Phone (3 de febrero)

Scott Derrickson (Doctor Strange) se reúne con un viejo conocido suyo, Ethan Hawke y lo convierte en un asesino en serie enmascarado cuyas víctimas favoritas son los niños.

Uncharted (17 de febrero)

Tom Holland no es solo Spider-Man, también será Nathan Drake, el cazatesoros más famoso de los videojuegos. Esta adaptación, en la que también interviene Antonio Banderas, funcionará como una precuela de la saga que nos explicará el origen de la amistad entre Nathan y Sully (Mark Wahlberg).

Ambulance (17 de febrero)

Michael Bay reúne a Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II y Eliza González para protagonizar su nueva película, una remake de la película danesa Ambulancen. Un thriller repleto de acción donde un robo no sale bien.

The Batman (3 de marzo)

Robert Pattinson se pondrá en la piel de Bruce Wayne y su alter ego Batman. Colin Farrell, Andy Serkis, Paul Dano y Zoë Kravitz lo acompañaran en la cinta dirigida por Matt Reeves.

Bullet Train (7 de abril)

Brad Pitt es un asesino que debe escapar de otros asesinos a sueldo de lo más diverso. Lo acompañan Zazie Beetz, Aaron Taylor-Johnson, Michael Shannon, Lady Gaga y Bad Bunny, dirige David Leitch (John Wick)

The Northman (21 de abril)

Robert Eggers dirige su tercera película tras las más que interesantes The Witch y The Lighthouse. En este caso vuelve a trabajar con Anya Taylor-Joy y Willem Dafoe, y suma a Nicole Kidman, Alexander Skarsgard, Ethan Hawke y a Björk en una historia de vikingos.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness (5 de mayo)

Sam Raimi regresa al cine superheroico luego de su paso con la trilogía de Spider-Man protagonizada por Tobey Maguire. Ahora con Benedict Cumberbatch y Elizabeth Olsen como protagonista en una cinta que desde su titulo propone un viaje por la locura.

Top Gun: Maverick (26 de mayo)

36 años después Tom Cruise retoma su mitico papel de Maverick, dirigida por Joseph Kosinski, con Miles Teller como la sangre nueva y Val Kilmer, que también retoma el papel de Iceman.

John Wick: Chapter 4 (26 de mayo)

Chad Stahelski repite como director en la cinta protagonizada por Keanu Reeves, Scott Adkins y Donnie Yen se suman a la saga.

Jurassic World: Dominion (9 de junio)

Colin Trevorrow clausura la nueva trilogía jurásica trayendo de vuelta a Sam Neill, Laura Dern y Jeff Goldblum para coprotagonizar junto a Chris Pratt y Bryce Dallas Howard.

Thor: Love and Thunder (7 de julio)

Taika Waititi vuelve a dirigir a Chris Hemsworth que estará acompañado por los Guardianes de la Galaxia que con la ayuda de Tessa Thompson como Valkiria, y el regreso de Natalie Portman tendrán que enfrentarse a Christian Bale como Gorr el Dios Carnicero.

Nope (21 de julio)

De la tercera película de Jordan Peele (Get Out y Us) solo se sabe que estará protagonizada por Steven Yeun, Daniel Kaluuya, Keke Palmer y Terry Notary.

Black Adam (28 de julio)

Dwayne Johnson se une al mundo de los superhéroes de la mano del personaje que da nombre a la película.

The Gray Man (fecha a confirmar)

Los hermanos Russo vuelve con un thriller de espionaje con Chris Evans, Ana de Armas, Ryan Gosling, Regé-Jean Page, Ryan Gosling, Billy Bob Thornton y Wagner Moura que ya se proclama como la producción más cara de la historia de Netflix.

Puñales por la espalda II (fecha a confirmar)

Daniel Craig se alía de nuevo con Rian Johnson para una nueva aventura de el detective Benôit Blanc. Kathryn Hahn, Janelle Monáe, Edward Norton, Kate Hudson, Dave Bautista y Ethan Hawke serán parte del elenco de la cinta que se verá por Netflix.

Killers of the Flower Moon (fecha a confirmar)

Martin Scorsese se une a sus actores fetiches Leonardo DiCaprio y Robert De Niro en un filme sobre un truculento caso real: la masacre de miembros de la tribu Osage para apropiarse de sus tierras ricas en petróleo.