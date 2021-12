Darío James planteó que «cada intendente debe rendir cuentas a sus contribuyentes»

El intendente de Gaiman, Darío James, anticipó que brindará un informe de gestión relativo a las distintas áreas municipales y el trabajo realizado durante los últimos dos años.

En diálogo con AzM Radio, sostuvo que «consideramos que rendir cuentas a nuestro pueblo y contribuyentes es importante, cada uno de los políticos e intendentes debe hacerlo, por eso hicimos un informe de gestión de estos últimos dos años» y precisó que «cada área hizo su informe y lo estamos dando a conocer a todos los ciudadanos de Gaiman».

El documento «marca, precisamente, un gran trabajo de todas las áreas y, justamente, de la parte de Gobierno, de Obras Públicas y de todas las otras áreas que componen a la Municipalidad de Gaiman, la cual tiene un abanico de actividades enormes, como por ejemplo servicios sanitarios básicos como el agua potable, el sistema de cloacas, que en otros municipios lo manejan las cooperativas», apuntó el Jefe Comunal, sumando a ello que «en un principio hubo mucho ordenamiento porque se trataba de un Municipio totalmente desordenado, no solamente en la parte económica sino en la institucional; ahora, la rueda ya está funcionando y a diciembre de 2021, la Municipalidad está equilibrada en ambos sentidos».

«Estamos encarando una segunda etapa de la gestión, pensando en hacer obras y en llevarle soluciones a nuestros habitantes. Cuando un intendente mira el trabajo, tiene que ser muy responsable en qué es lo que le corresponde al Municipio. Generalmente, se lo mira desde lo político pero nosotros tenemos que llevar obras para el ‘macro’ de la población, no para el ‘micro, no tenemos que pensar en una persona en particular sino en las soluciones que le damos a la ciudadanía», remarcó James.