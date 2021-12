¿Cuál es el crucero más grande del mundo?

Desde noviembre del 2022, el crucero Wonder of the Seas de Royal Caribbean comenzará a operar desde el puerto Everglades de Florida, Estados Unidos, desde donde realizará viajes de siete noches por el Caribe, según informó la compañía. Podrá trasladar a 6.988 pasajeros, desplazando de esa manera al Symphony of the Seas como el más grande del mundo.

Los destinos a los que llegará el Wonder of the Seas comprenden Cozumel, en México; Philipsburg, en St. Maarten; y San Juan, en Puerto Rico, señaló Royal Caribbean en un comunicado en el que presentó a su nuevo barco más grande su flota y del ecosistema mundial de cruceros.

Todos los itinerarios incluirán una jornada en CocoCay, una isla privada en las Bahamas propiedad de la compañía de cruceros.