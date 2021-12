Confirman 48 casos positivos en un crucero en el Caribe

El crucero el Symphony of the Seas de Royal Caribbean, atracado en Miami durante el fin de semana, registró 48 personas a bordo con COVID-19. “Fueron identificados como resultado del rastreo de contacto inmediato en el crucero después de que un huésped dio positivo por COVID-19”, confirmó Royal Caribbean en un comunicado escrito el domingo.

La compañía del crucero dijo que el Symphony of the Seas tuvo más de 6.000 huéspedes y miembros de la tripulación, lo que significa que menos del uno por ciento de las personas a bordo dieron positivo. “Todas las personas entraron rápidamente en cuarentena”, aseguraron desde la empresa, agregando: “Todos los que dieron positivo eran asintomáticos o tenían síntomas leves, y monitoreamos continuamente su salud”.

Por otra parte, desde Royal Caribbean afirmaron que el 95% de las personas a bordo del Symphony estaban completamente vacunadas, incluido el 100% de la tripulación. Adelantando que los próximos viajes del barco no se verán afectados.