Comodoro avanza en la regularización de cooperativas de trabajo

Este martes, el intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, encabezó el acto donde se entregaron sus respectivas matrículas a 10 cooperativas que llevan adelante diferentes tareas en la ciudad, con el objetivo de favorecer su inserción en el mercado laboral.

La actividad se desarrolló en horas del mediodía, en instalaciones del CEPTur, con la presencia del secretario de Coordinación de Gabinete, Gustavo Fita; el subsecretario de Economía Social, Ricardo Fueyo; y el responsable de la Subsecretaría de Asociativismo y Economía Social de la provincia, Carlos Arzán.

Asimismo, participaron de la ceremonia miembros del gabinete municipal, funcionarios provinciales, referentes del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), y representantes de las cooperativas beneficiarias.

Obligación

En ese marco, el jefe comunal afirmó que “venimos trabajando desde hace mucho tiempo para poner en valor todo el sistema cooperativo, pero regularizándolo, no escondiéndolo ni buscando sacarnos un problema de encima generando empleo informal. Somos una gestión peronista y pretendemos darle más de calidad de vida a nuestra gente. Si queremos mejorar la vida de las personas, no hay mejor manera de lograrlo que a través del trabajo. Tenemos la obligación de generar mejores puestos de trabajo y con posibilidades de crecimiento, ese tiene que ser el objetivo principal y es lo que intentamos alcanzar con la tarea de cada uno de los integrantes de este equipo de la Municipalidad”, indicó.

Trabajo conjunto

En ese sentido, el intendente recalcó que “para ello, debemos trabajar conjuntamente con el gobierno provincial. Los dirigentes políticos tenemos la obligación de solucionar los problemas de la población y esto se debe lograr dialogando y gestionando rápidamente. Estamos agradecidos con el gobernador Mariano Arcioni y con el secretario de Trabajo, Cristian Ayala, por permitirnos desarrollar esta sinergia, que finalmente repercute en cosas positivas para nuestra gente”.

Continuando en ese tenor, manifestó que “los trabajadores de las cooperativas están efectuando una gran labor, con compromiso, esfuerzo y seriedad. Debemos seguir por este camino, ya algunas cooperativas están trabajando en el sector privado y el Estado tiene que empujar para fortalecer su crecimiento. Debemos trabajar entre el sector público y el privado para generar mejores puestos de trabajo, con más dignidad, pero también capacitarlos para mejorar sus posibilidades. La mejor manera de cambiar la vida de la gente es a través del empleo y ese es el camino que tenemos que continuar”, concluyó Luque.

Generación de empleo

Por su parte, Gustavo Fita sostuvo que “venimos trabajando con el intendente para ver la manera de ayudar a los que más lo necesitan y están en una situación de vulnerabilidad total, sin banderías políticas y mancomunadamente con Nación y Provincia”. En esa línea, expuso que “el cooperativismo tiene que ver con el trabajo en equipo. Nosotros les brindamos las herramientas, en este caso la matrícula, pero después va a depender de cada una de las entidades sostener esto en el tiempo para seguir activas”.

El secretario de Coordinación de Gabinete señaló que “vamos a trabajar para continuar entregando matrículas el año que viene, pero a la vez debemos seguir generando empleo y avanzar con el sector privado para que esto siga creciendo”.

“Apuntamos a que consigan empleos dignos”

Desde la Subsecretaría de Asociativismo y Economía Social de la provincia, Carlos Arzán expuso que “hoy se entregaron 10 matrículas a través de un trabajo que vino haciendo la Municipalidad, con la labor de la nueva gestión del INAES, que está agilizando los procesos, ya que antes tardaba más de 2 años y hoy la demora es mucho menor, entre 6 y 8 meses. Si todos los que formamos parte de esto trabajamos para que a las cooperativas les vaya bien, dentro de poco estas personas tendrán un empleo digno y van a salir adelante. Eso es a lo que apuntamos”, recalcó Arzán.

Agradecidos

Por último, en representación de las cooperativas, se expresó Maribel Soto, quien indicó que “estamos muy contentos por lo que recibimos y agradecidos por esta gestión, porque somos un grupo que venimos de abajo, inclusoa muchos salimos del basural. Al principio no nos tenían fe porque los iba a conducir una mujer”, dijo emocionada.

Asimismo, afirmó que “hoy me siento orgullosa de tener esta cuadrilla a cargo, porque siempre dimos lo mejor y salimos adelante. Cuando empezó la pandemia nadie quería salir a trabajar por el miedo, pero nosotros pusimos el pecho y dijimos que íbamos a salir. Estuvimos donde nos necesitaron. Estamos contentos porque también vamos a incursionar en el ámbito privado. Le agradecemos al intendente Luque, a Gustavo Fita y, sobre todo, a Ricardo Fueyo, que siempre nos apoyó. Vamos a seguir trabajando, actualmente contamos con muchas familias que hoy tienen una entrada y no pasan tantas necesidades como antes”, concluyó Soto