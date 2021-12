Comienza un ciclo virtual sobre la “Historia del Teatro”

Este martes 14, a las 17 horas, se llevará a cabo la charla virtual “El espectáculo teatral griego antiguo: una reconstrucción a partir de las fuentes textuales y materiales”, como inauguración del ciclo “Historia del Teatro”, organizado por el Instituto Nacional de Estudios de Teatro (INET).

El ciclo está a cargo de la expositora Carolina Reznik, doctora en Historia y Teoría de las Artes, magíster en Estudios Clásicos y licenciada en Artes y becaria posdoctoral CONICET con lugar de trabajo en el Cenpat de Puerto Madryn. Stema de investigación es el teatro griego antiguo en su modalidad espectacular: en su tesis doctoral estudió la argumentación de Aristóteles volcada en la Poética y en la Retórica en relación con el espectáculo teatral y en la actualidad estudia las pinturas que decoran la cerámica de la época vinculadas con el teatro.

¿Cuáles son los puntos destacados sobre los que versará la charla?

La propuesta de la charla consiste en presentar las problemáticas de la investigación acerca del espectáculo teatral griego antiguo. El teatro es de naturaleza performativa, entonces es efímero e irrepetible, transcurre en ese momento único que es cada espectáculo (a diferencia de otras artes que producen objetos como puede ser un cuadro o una escultura, por ejemplo). Pero, a pesar de estas características, deja huellas y es a partir de éstas que lo estudiamos y lo podemos reconstruir. En el caso del teatro griego, 500 años antes de Cristo, la cuestión es compleja por el estado de conservación de la evidencia.

La charla está estructurada en tres partes: primero presentaremos brevemente lo relativo a la naturaleza del teatro, que es propio de cualquier época; luego se explicarán las fuentes y documentos a partir de los que podemos estudiar el teatro griego clásico; y, por último, analizaremos la argumentación de Aristóteles en la Poética y en la Retórica en relación al espectáculo teatral y veremos algunas vasijas decoradas con pinturas vinculadas con el teatro.

¿A partir de qué elementos se puede estudiar el teatro del pasado?

El teatro del pasado se puede estudiar a partir de las fuentes y documentos que permanecen, rastros que perduran de ese evento performativo que es el espectáculo. La disponibilidad de los mismos depende de cada época y de diferentes factores. Textos dramáticos, programas de mano, imágenes, reportajes, bocetos, videos, tratados teóricos, los espacios escénicos, los edificios dentro de los cuales se representaban las obras. Por supuesto, dependiendo de lo que nos interese estudiar, haremos énfasis en unos u otros o en todos. Si el interés tiene que ver con la dramaturgia, por ejemplo, el texto dramático será central, si nos interesa el espectáculo, tendremos que revisar y analizar todos los que tengamos disponibles, si queremos estudiar la organización del espacio escénico, serán nodales los teatros y la escenografía, etc.

¿Cómo surge en vos el interés por indagar sobre el teatro griego clásico y sus orígenes?

Siempre amé el teatro, de chica me llevaban mucho y también hice talleres de actuación. Cuando terminé el colegio y me tocó elegir qué estudiar, fue medio natural elegir algo relacionado. Durante mi carrera de grado -Lic. en Artes Combinadas- me formé en investigación en teatro argentino y latinoamericano con el Dr. Osvaldo Pellettieri, dentro del marco de su grupo de investigación -el GETEA- de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Y siempre me interesaron los griegos, «el origen del teatro», como se suele decir, aunque yo le agregaría el origen del teatro occidental. Y es así que me metí de lleno en eso en mi tesis de Maestría y luego en la de Doctorado. Tuve que estudiar griego antiguo, para poder leer las fuentes en la lengua original. La verdad es que es una época fascinante en todos los aspectos, en la que el teatro adquiere características que no se van a repetir a lo largo de la historia.