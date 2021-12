Coldplay no lanzará nuevos discos después de 2025

Chris Martin, cantante y líder de la banda Coldplay, anunció el jueves en la BBC que su grupo dejará de producir nuevos temas tras un último disco previsto para 2025.

«Nuestro último álbum real saldrá en 2025, y después de eso, creo que ya solo haremos giras», anunció el cantante de 44 años en el avance de una entrevista con la presentadora Jo Whiley que será difundida en la noche del jueves en la cadena de televisión británica.

«Quizá hagamos algunas colaboraciones pero el catálogo de Coldplay propiamente dicho se acabará en ese momento», añadió Martin.

Preguntada al respecto de estas declaraciones en otro programa, Whiley dijo el jueves por la mañana que el líder de la banda parecía de una «honestidad encantadora» en la entrevista, pero que nunca se sabe «si estaba bromeando» o hablaba de forma «mortalmente seria».

En todo caso, en el momento de la publicación en octubre de su noveno disco, Music of The Spheres, el cantante ya dijo a la revista musical NME que el grupo tenía intención de hacer 12 álbumes – tres más que la cifra actual- antes de parar.

Sobre su paso a Argentina en 2022, Coldplay tocará en el Estadio Monumental de River Plate durante el mes de octubre, en el marco de Music Of The Spheres World Tour, la gira con mayor impacto sustentable del grupo. En detalle, los conciertos se realizarán el 25, 26, 27 y 28.

En tanto, se comunicó que la gira tendrá como foco la reducción de emisiones de CO2 y la plantación de un árbol con cada entrada vendida. Así es como el compromiso ambiental quedó demostrado.

El show se alimentará con energía renovable de muy bajas emisiones, con instalaciones solares en cada lugar, aceite de cocina usado, un piso de estadio cinético y bicicletas cinéticas impulsadas por ventiladores. Esta energía se almacenará en la primera batería recargable móvil para espectáculos.