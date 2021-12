Antonio Laje habló y se quebró al enfrentar las denuncias por maltrato y acoso

Antonio Laje es blanco en los últimos días de denuncias de maltrato laboral y acoso. Si bien se mantenía en silencio, el conductor del programa que se emite por América, «BDA», se defendió de las duras acusaciones y termino llorando en cámara.

«Para mi es dificilísimo hablar de este tema, nunca me imagine que iba a estar en una situación así» comenzó diciendo Laje en su descargo, le agradeció al público que lo acompaña desde los inicios de su carrera y afirmó que para ellos eran sus palabras.

«Uno aquí esta acostumbrado a tocar distintos resortes de poder y siempre atentos a que puede pasar algo, nunca pensé que seria con la violencia, con la virulencia, con la maldad y con la agresión que estuve viviendo y lo que estuvo viviendo mi familia estos últimos días» afirmó.

«Tengo el alma destruida, y no me importa llorar, hace más de 30 años que hago esto, me tocó crecer con los periodistas más exitosos y exigentes»…»Yo creo en el esfuerzo, el merito y en las exigencias, no creo en los maltratos, creo en exigencias».

«Les aseguro que es muy difícil este trabajo con la tensión que se vive», «Soy muy tímido. Obviamente, tengo un humor a veces de perros. Y me enojo cuando salen las cosas mal. Me enojo desde lo laboral, no con una personal o desde lo personal. Les aseguró que no hay ninguna denuncia, en el canal y ningún lado» afirmó el periodista.

«No soy maltratador. Tal vez exijo mucho y exijo mal. Es un ataque feroz para destruirme», «No tengo ningún problema en pedir disculpas si alguien se sintió maltratado». «De ninguna manera esta en mí el maltrato» «Pero no pasa por lo que yo creo sino por la que otra persona sienta, por eso si alguien se sintió maltratado pido disculpas».

Luego afirmó, «No sé de donde viene el ataque, pero tengo claro que intentan bajarme, liquidarme, sacarme del aire y destruir a mi familia». «Yo estoy acá y doy la cara siempre».