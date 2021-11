YouTube Gaming redobla su apuesta y quiere disputarle terreno a Twitch

YouTube publicó una entrada en su blog en la que, primero, describen los números que tuvo el gaming en su plataforma: 800.000 millones de de visualizaciones en videos con contenido de gaming, 90 millones de horas de contenido en streaming y 250 millones de videos subidos con contenido de gaming. Todo esto acompañado por el subtítulo: “El gaming está evolucionando, y aquí está cómo nosotros evolucionamos también”.

Se trata de la nueva ofensiva por parte de YouTube de quitarle el trono en el mundo del streaming a Twitch. No solo en realizarle mejores ofertas a grandes streamers, como hicieron con DrLupo o TimTheTatman, sino en mejorar las condiciones para todos los creadores para que YouTube se establezca como la plataforma #1 por encima de Twitch y Facebook Gaming.

“El contenido de videojuegos evolucionó dramáticamente para convertirse en una parte esencial de lo que es YouTube: un hogar para creadores dinámicos cuyo contenido une a comunidades de alrededor de todo el mundo. Según una encuesta que se hizo a principios de este año, los videojuegos son la forma de entretenimiento favorita de la Generación Z. Y lejos de ser un interés de nicho, se convirtió en mainstream”, destacaron en el inicio de la publicación, en la que se propusieron mostrar cómo está evolucionando el gaming en la plataforma y qué dirección van a tomar en función de la popularidad que consideran creciente.

Este “anuncio” no llega en cualquier momento. Hace algunos días se conocieron datos del tercera trimestre del año de todas las plataformas de streaming y el informe generado por Streamlabs permitió ver cómo se distribuyen las horas vistas por los usuarios. Según el reporte Facebook Gaming por primera vez superó en horas vistas a Youtube Gaming, además de ser la única plataforma que registró un crecimiento durante el trimestre que se analizó.

En esta oportunidad, lo primero que marcaron en la publicación es que YouTube se destaca de la competencia al ofrecer no solo contenido en streaming, sino que también videos largos y cortos. Por otro lado, marcaron que cuentan con 10 métodos de monetización para que los creadores de contenido relacionados con gaming implementen a través de la plataforma, una de las características más criticadas de Twitch en los últimos tiempos.

Según la publicación, hoy el Gaming se encuentra al frente de las razones del crecimiento de Youtube, con cada vez más creadores formando parte de la plataforma. Durante la primera mitad del año, registró más de 800 mil millones de views relacionadas con este eje, más de 90 millones de horas de stream y 250 millones de videos publicados. En ese sentido, en la medida que los creadores de gaming -a los que describieron como multi-dimensionales- crecen, también lo hacen sus necesidades.

Por eso la necesidad de diversificar las formas de monetización, que son: anuncios en los videos a través de YouTube Advertising, creación de contenido exclusivo para YouTube Premium, mensajes destacados con la función Super Chat, stickers destacados con la función Super Stickers, recibir Super Thanks, crear una comunidad de YouTube, que requiere un pago mensual de los usuarios, venta de merchandising, venta de entradas para recitales, videos patrocinados por YouTube BrandConnect y por último, los fondos de YouTube para Shorts.

También hay funciones que todavía no están disponibles pero ya se pusieron en marcha, que se trabajaron con los propios creadores de contenido y son conocidas en otras plataformas de streaming. Dentro de este grupo se ubican las suscripciones de regalo, con distintos niveles de pago y de privilegio, el redireccionamiento en vivo, lo que es conocido en Twitch como host o raid. También el chat exclusivo para suscriptores y los clips.

No es casualidad el planteo. Las formas de monetización es un eje que genera un gran número de quejas por parte de los streamers. A eso se le suman las respuestas limitadas ante los raids de odio y la toxicidad de algunas comunidades que no verían un freno concreto a esas acciones. Restará ver cómo evoluciona la plataforma, pero Youtube Gaming decidió salir a disputar terreno. (Fuente: Infobae)