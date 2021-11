Ya se anotaron más de 100 mil artistas en la plataforma del Registro Federal de Cultura

Desde su apertura en marzo de 2021, más de 100 mil artistas, trabajadores y trabajadoras de la cultura ya se inscribieron en el Registro Federal de Cultura, una plataforma digital desarrollada por el Ministerio de Cultura para facilitar el acceso a los distintos programas y convocatorias de apoyo y fomento.

A través del Registro Federal, los y las artistas y trabajadores y trabajadoras de la cultura, organizaciones, espacios y empresas culturales pudieron postularse de forma ágil y eficiente a convocatorias como “Renacer Audiovisual”, “Puntos de Cultura”, “Impulsar II”, “Gestionar Futuro”, “Activar Patrimonio” y el “Apoyo Extraordinario Cultura Solidaria”, entre otras.

Registro

Mediante un accesible y rápido proceso de inscripción, a través de somos.cultura.gob.ar, la plataforma permite a las y los usuarios un seguimiento del estado de sus postulaciones y trámites. Al mismo tiempo, le permite al Ministerio conformar una base de datos sin precedentes sobre el heterogéneo sector de la cultura, una herramienta indispensable para potenciar el alcance de las políticas públicas.

El Registro Federal de Cultura fue pensado desde una perspectiva federal que se propone reconocer y visibilizar la gran diversidad de sectores que forman parte, que hacen y que definen a nuestra cultura. Además, generar los mecanismos necesarios para llegar a todo el territorio nacional con las políticas culturales impulsadas por el Ministerio de Cultura.

Pueden inscribirse artistas, trabajadores y trabajadoras de la cultura (personas humanas); artesanos/as, músicos/as, bailarines/as, actores y actrices, técnicos/as, gestores/as, etc. Espacios culturales (con o sin personería jurídica) que tengan una sede física en la que realizan actividades abiertas al público: museos, salas de teatro, espacios de música en vivo, bibliotecas populares, cines, centros culturales, librerías, etc.) Organizaciones y empresas culturales (con o sin personería jurídica) que desarrollan actividades culturales sin una sede física abierta al público: productoras audiovisuales, pymes, ballet, elencos, murgas, etc.)