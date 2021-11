Trelew con perfume de mujer

Tras el resultado electoral del pasado 14 de noviembre, el peronismo comienza a delinear estrategias de cara a 2023. En el Frente de Todos, liderado por el PJ Chubut entienden que no pueden repetirse los resultados de 2019 y 2021. Mientras tanto, las bases reclaman cambios en la conducción del PJ provincial, y que haya mayor representatividad de la militancia en el armado de las listas de candidatos. En la ciudad de Trelew algunos dirigentes salieron a recuperar el vínculo con el militante durante la campaña previa a las elecciones generales, tal es el caso de Florencia Papaiani quien tomó protagonismo, ya no solo como candidata, sino perfilándose hacia el próximo período electoral. La blonda trelewense quedó muy cerca de sentarse en la intendencia en 2019 y todo indica que volverá a intentarlo en 2023. Sin embargo, hay otras mujeres del panperonismo de Trelew que han ganado protagonismo en los últimos años y no se quedarán esperando que alguien les diga que pueden participar, se subirán a la ola y buscarán su oportunidad ante el electorado. La diputada provincial, Leyla Lloyd Jones, actualmente un tanto distanciada de Adrián Maderna, sería una de las aspirantes a la intendencia. Otra mujer que se perfila como candidata es la concejal Lorena Alcalá, quien desde hace un tiempo ha expresado su interés de participar en la disputa por la Intendencia. Además, habrá que observar de cerca a la diputada provincial Tatiana Goic, quien pisa fuerte en territorio valletano. No serían estas las únicas mujeres dispuestas a competir electoralmente por la Jefatura de la ciudad; dentro y fuera del peronismo, por lo que con la mirada puesta en 2023, el Pueblo de Luis ya tiene perfume de mujer.