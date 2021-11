Treffinger apunta a 2023 y sostuvo que «somos la única fuerza con tendencia alcista»

El ex candidato a senador por el Partido Independiente del Chubut (PICh), César Treffinger, habló sobre la consolidación del espacio como tercera fuerza política en la provincia.

En diálogo con AzM Radio, señaló que «estamos muy agradecidos con la familia chubutense, el partido que lidero es Ciudadanos por Chubut, que obtuvo la personería jurídica provisoria el 27 de julio» y anticipó que «es un proceso de hacer análisis y lecturas, y nos juntaremos con la Mesa Directiva del PICh para intercambiar opiniones y definir el plan de acción hacia adelante».

Consultado sobre los planes de que el PICh forme parte de un acuerdo político de cara al 2023, Treffinger sostuvo que «toda opción está sujeta a la decisión de las partes, y nos sentimos muy cómodos en la unidad absoluta; estamos llamados a crecer, somos la única fuerza política nueva y la única que tiene tendencia alcista, toda vez que tuvimos 30% de nivel de conocimiento en las PASO y 70% en las generales, obteniendo unos 45 mil votos y más del 15% del electorado» y agregó que «hay que construir y seguir creciendo».

«Yo no me muevo de un objetivo fundamental, que es el bienestar de la familia chubutense, lo que busco es lo mejor para la misma. Entonces, independientemente de una u otra cuestión ideológica fundamentalista y hasta de fanatismo, creo que acá lo que tenemos que analizar muy bien es ‘qué es lo mejor’ para Chubut. En 2023 vamos a una elección que tiene boleta larga, entonces, más allá del caudal electoral provincial, todos los espacios políticos deben estar haciendo sus combinaciones y análisis, en una elección que es totalmente distinta a la que acabamos de pasar, con una grieta nacional que ya lleva más de 10 años y que deja dos espacios polarizados», manifestó el ex candidato a la Cámara Alta.