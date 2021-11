«Toto» Campos deja Comodoro en búsqueda de nuevas experiencias

El judoca internacional y olímpico Héctor «Toto» Campos que vivía en Comodoro Rivadavia hace más de tres años finalmente dejará la ciudad petrolera para radicarse en Montreal, Canadá.

Deja grandes enseñanzas, un legado de trabajo y sacrificio, y todo el ambiente del deporte comodorense que extrañará tenerlo, como preparador físico y como ejemplo para ser un deportista de elite.

Por cuestiones laborales, deja Comodoro para radicarse en Canadá

Héctor «Toto» Campos trabajó desde 2019 en el deporte comodorense tanto en el área de judo en la escuela del Municipal N°1 como así también en el Departamento Metodológico del Ente Autárquico Comodoro Deportes, como preparador físico de deportistas de alta competencia, en diferentes disciplinas.

Oriundo de Viedma (Río Negro), luego de irse en 2009 a competir y estudiar a Buenos Aires, recaló en Comodoro Rivadavia ya que su esposa Alexandra Blasetti, si bien es canadiense, posee toda su familia en la ciudad.

«Me retiré en los Juegos Panamericanos de Lima en 2019, me vine a Comodoro y no volví nunca más a la actividad. Me puse a trabajar, y creo que eso fue lo que me ayudó para hacer el traspaso de la competencia, a no competir más. Me ayudó mucho el trabajo, los chicos del judo, y ya ponerme objetivos con ellos mismos¨, comentó Toto Campos, de 32 años y con un retiro profesional a los 30 años, algo temprano para la disciplina.

En estos tres años fue adoptado como comodorense por toda la gente, especialmente por la disciplina del judo y por el ambiente del deporte. «Eso es lo que más me gusta de la ciudad. Toda la gente que trabaja en Comodoro Deportes, la gente que estaba conmigo, además de darme una mano, me dio la confianza de hacer lo que yo quería hacer en el deporte. Los chicos también, que confiaron en mí; un montón de chicos que confiaban en el trabajo que yo podía hacer con ellos, y me dejaban trabajar de forma libre, y eran muy respetuosos», explicó Toto, en diálogo desde Buenos Aires, donde en las próximas horas abordaba el vuelo rumbo a Canadá.

En cuanto a las sensaciones de los últimos días en Argentina, sostuvo: «La verdad que tengo bastantes sentimientos encontrados. Por un lado la tristeza de dejar todo atrás, lo que trabajé desde que llegue a Comodoro hasta ahora que me voy a Canadá. Por un lado contento porque es algo que decidimos con mi mujer y por otro lado triste por todo lo que dejé en Comodoro, los alumnos y la gente querida que me abrió su corazón para que yo esté ahí trabajando con ellos».



«Lo que más traté de inculcarles a los chicos es que hay que entrenar todos los días, pase lo que pase, sea feriado, haya pandemia o no, obvio siempre cuidando la salud. Creo que eso traté de dejarles, también a los chicos del boxeo, del futsal, kickboxing, y todos mis alumnos de judo «, agregó.

Siempre ligado al deporte, judoca desde los 3 años, continuará seguramente ligado al deporte, pero hoy piensa en su propio entrenamiento: «me gustaría entrenar un poquito yo, porque hace mucho que no entreno. Dentro de todo me retiré joven, para lo que es el judo. Pero me gustaría hacer un poco de judo, sacarme las ganas de luchar un poquito más. No a un nivel profesional, pero si alguna competencia dentro de Canadá. En cuanto a trabajo sí tengo un par de entrevistas, pero todavía eso no es tan concreto, tengo que esperar a llegar allá, y ver que sale», expresó.

«Hay mucha gente que me va a extrañar y que yo ya estoy extrañando. Desde el jefe máximo que es Hernán (Martínez) hasta el último empleado del Ente, que siempre me demostraron un cariño muy grande, un respeto increíble «, cerró finalmente Héctor «Toto» Campos.