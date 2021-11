Se realizaron clases abiertas de Aikido

Durante este sábado 27 y domingo 28 de noviembre se llevaron a cabo una serie de clases abiertas de aikido dictadas por el sensei Roberto Palma, 6to Dan Aikikai, en las instalaciones del Gimnasio Municipal 4.

Este evento contó con el apoyo del Ente Autárquico Comodoro Deportes y la presencia del Director General de Deportes, Martín Gurisich.

El aikido se convocó con clases, exámenes y revisión

Este programa de actividades durante el último fin de semana tuvo la participación de practicantes de Aikido de todas las escuelas y graduaciones, con la presencia de dos Dojos de Puerto Madryn, uno de Trelew, y dos de Comodoro Rivadavia.

Andrés Uranga, referente de la Asociación de Aikido de Comodoro Rivadavia, expresó: «estamos felices de haber organizado este evento con el apoyo de Comodoro Deportes y con la visita del sensei Roberto Palma, que es el director de la Organización argentina de Aikido. Los alumnos locales pudieron rendir frente a él, por eso estamos satisfechos y contentos».

En este sentido, explicó: «trabajamos con armas como el Jo, que es el bastón del caminante japonés que se transformó en un arma en la época Imperial y el Bokken, que es el reemplazo de la katana realizado en madera para cuidar el cuerpo y no lastimarse. Vimos técnicas de cortes básicos y posteriormente una clase de técnicas habituales».

Por su parte, el sensei Roberto Palma comentó: «habitualmente visito Comodoro dos veces al año. Por la pandemia esta pudo ser la primera vez después de un largo tiempo. Y vine a esta ciudad donde me reciben y me siento como en casa, donde hay un gran grupo de gente para ayudar y fortalecer, espiritualmente y físicamente».

«Hicimos una revisión y toma de exámenes, con un gran caudal de alumnos que siguieron practicando de forma virtual durante todo este tiempo y por suerte dieron muy bien», señaló.

Con respecto a las clases abiertas, sostuvo que «fue una corrección de las técnicas del aikido. Acá nadie gana ni nadie pierde, todo lo hacemos con mucha alegría y practicamos y movemos la mente y el espíritu», concluyó.