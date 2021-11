Salto de casos y muertos anticiparía nuevo brote de la pandemia en el país

La Argentina reportó este miércoles 2234 nuevos casos de coronavirus, con lo que los positivos totales ascienden ahora a 5.319.867. Así, el país se ubica ahora en el 10º lugar entre las naciones con más infectados, detrás de Alemania, que acumula al día de hoy 5.535.435 positivos.

La cifra de hoy supone una suba significativa respecto de ayer y se ubica largamente encima del promedio de las últimas semanas. Se insinúa de esta manera, la tendencia al alza que anticipó el Gobierno, que fue dando cuenta de los números en crecimiento que viene experimentando la pandemia.

El aumento que se está experimentando en el registro de casos fue anticipado por la ministra de Salud, Carla Vizzotti, cuando advirtió sobre una «tendencia al aumento» en los casos de coronavirus que se registran en la Argentina, pero «no exponencial» como lo registrado en la segunda ola de contagios.

Tendencia al aumento

«Estamos con una estabilidad de casos en un número bajo, con una tendencia al aumento, pero no exponencial como tuvimos en la segunda ola», dijo la funcionaria el jueves pasado.

El reporte del Ministerio de Salud de hoy consignó, además, 43 muertos por Covid -19. De esta manera, la Argentina acumula 116.458 fallecidos y está en el puesto 13° a nivel mundial en cantidad total de decesos, por detrás de Francia, que acumula 118.653 víctimas fatales.

Si se toman las últimas 24 horas, Argentina quedó en el puesto 26º a nivel mundial en cuanto a cantidad de decesos reportados para una sola jornada, junto con Irlanda, que hoy sumó 43 muertos.Son 594 los internados en terapia intensiva (UTI).

Por distritos

De los 2.234 nuevos contagios, 811 son de la provincia de Buenos Aires, 345 de la Ciudad de Buenos Aires, 18 de Catamarca, 10 de Chaco, 29 de Chubut, 104 de Corrientes, 226 de Córdoba, 19 de Entre Ríos, 2 de Formosa, 13 de Jujuy, 10 de La Pampa, 2 de La Rioja, 39 de Mendoza, 16 de Misiones, 58 de Neuquén, 80 de Río Negro, 110 de Salta, 10 de San Juan, 6 de San Luis, 1 de Santa Cruz, 58 de Santa Fe, 2 de Santiago del Estero, 1 de Tierra del Fuego y 264 de Tucumán.

Rebrote en verano

El titular de la cartera sanitaria bonaerense, Nicolás Kreplak, hizo referencia a la nueva ola de casos de COVID-19 que se está produciendo en Europa y propuso que quienes aún no se han vacunado lo hagan. Además, reiteró que es posible que haya un rebrote durante el verano y dio por sentado que lo va a haber en el invierno de 2022. “Por eso, esa estación del año nos tiene que agarrar con un porcentaje de vacunación muchísimo más alto”, subrayó.

En ese sentido, el funcionario expresó su especial preocupación porque en la Provincia de Buenos Aires los más chicos no se van a vacunar. “Se ve en todo el mundo lo mismo, cuando baja la intensidad de la pandemia, el grupo que se percibe de menos riesgo es el grupo que menos se vacuna”, dijo. “En el territorio bonaerense tenemos cerca de un 35% a 40% de la población no vacunado de los niños, que es realmente preocupante”, insistió Kreplak respecto de la franja etaria de 3 a 11 años.

Al mismo tiempo, y con el objetivo de concientizar a la población, el gobierno provincial lanzó una campaña de acá hasta fin de año para que los docentes tengan un módulo pedagógico sobre la importancia de las vacunas contra el COVID-19. “La idea es que lo hablen en las clases y que puedan invitar a los padres también a capacitarse al respecto, porque quizá algunos de los que no se inscriben no es por temor sino por falta de información”, expresó el funcionario.