Rio Negro: el viento se llevó a dos kayakistas que debieron ser rescatados

Efectivos de la Prefectura Naval Argentina auxiliaron a dos kayakistas que no podían regresar a la costa por sus propios medios, en una asistencia que ocurrió en la provincia de Rio Negro.

El operativo comenzó cuando una mujer se comunicó con la Prefectura local para alertar sobre que dos kayakistas habían partido desde un camping y que por las condiciones hidrometeorológicas desfavorables, vientos de hasta 58 kilómetros por ahora, no podrían retornar a tierra por sus propios medios.

A raíz de esto, personal de la institución a bordo de una moto de agua, salió en búsqueda de los dos hombres, que navegaban en un kayak doble, y los halló en una isla del río Limay, a dos kilómetros de la represa El Chocón.

Una vez en tierra, los deportistas de 64 y 62 años que llevaban chaleco salvavidas colocado, no requirieron asistencia médica y permanecieron en el camping del cual habían partido.