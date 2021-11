Rawson: continúan detenidos padre e hijo imputados por homicidio

El juez penal Fabio Monti resolvió mantener la prisión preventiva para dos hombres imputados por el homicidio de Ricardo Sánchez Nery, en un hecho ocurrido a fines de agosto de este año.

La audiencia fue organizada por la Oficina Judicial de Rawson y en el transcurso de la misma Monti analizó y resolvió de acuerdo al pedido del fiscal Dr. Fernando Rivarola, quien argumentó la necesidad de continuar, por al menos, dos meses más con la prisión preventiva de Braian Salinas y Omar Onofre Salinas, ambos imputados por el homicidio simple en carácter de coautores.

Las razones esgrimidas fueron que las pericias necesarias realizadas por la Policía Científica para llevar adelante el proceso y la consecuente elevación a juicio de la causa, insumieron los tres meses que llevan detenidos y por esta razón solicitan dos meses más para poder cumplimentar las cuestiones que aún restan y poder estar en condiciones de conseguir, un mes antes del plazo establecido por ley, las cuestiones necesarias para llegar al debate oral y público en esta causa considerada de extrema violencia.

Pedido de libertad

Romano Cominetti, defensor particular de los imputados sostuvo que no hay transferencia genética de Braian Salinas con la víctima y ni existe, según las pericias, manipulación alguna de arma blanca en el caso de este imputado. Si hay manchas de sangre son por auxiliar a su padre, quien ya se encontraba herido. Bajo esas circunstancias, argumentó el defensor, no existe la coautoría y por tal razón solicitó su libertad, sometiéndose tres veces por semana a presentarse en la Oficina Judicial de Rawson, fijando domicilio en la casa de su madre.

En cuanto a su padre, Omar Onofre Salinas, solicita morigerar la prisión preventiva apenas pueda corroborar un domicilio en el cual pueda cumplir con un arresto domiciliario.