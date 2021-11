PJ de Esquel: «Hay falta de empleo y la mayoría son empleados públicos»

La presidenta del Consejo de Localidad del PJ en Esquel, Natalia Pineda, se refirió a la visita del ex presidente Mauricio Macri a la Cordillera y analizó la situación económica, social y de obras a nivel local.

En diálogo con AzM Radio Trevelin, planteó que «vemos personajes que continuamente dicen ‘no somos Macri’, pero con una muestra se sabe que el intendente es Macri, que ‘Nacho’ Torres también lo es al igual que (Matías) Taccetta».

«Le quitaron derechos a la gente»

Asimismo, Pineda remarcó que «tuvimos cuatro años de un gobierno que fue muy duro, dejó a la sociedad muy mal parada y golpeada y no nos podemos olvidar de todas las cosas que hizo, endeudarnos y quitarle los derechos a la gente» y agregó que «la visita del ex Presidente a la zona no es el mejor regalo que podemos tener».

«No les importa la gente»

En relación a esto último, la dirigente justicialista señaló que «en Esquel, más que las obras de ampliar las veredas, no se ha hecho más; son cuestiones ya gestionadas en cuanto a infraestructura, pero el gobierno local está teniendo muchas falencias en vivienda y ni hablar de la parte social, donde no hacen énfasis porque no les importa realmente la gente y la necesidad que se atraviesa».

Empleo público

Pineda explicó que «hay una situación muy compleja en Esquel porque no hay fuentes laborales, el cien por cien viven como empleados públicos municipales, provinciales o nacionales y con lo que se pueda inyectar de una manera u otra con el turismo, pero no hay fuentes de trabajo» y advirtió que «se terminan las obras de pluviales y la gente se queda sin empleo, y el gobierno municipal no hace las gestiones para generarlo».

Organizando la campaña

Consultada sobre la campaña electoral de cara al 14 de noviembre en una localidad políticamente adversa, Pineda manifestó que «hubo un giro en cuanto a la campaña y se empezó a trabajar de manera más organizada para llegar a cada vecino con las propuestas y los candidatos, para tener una mejor elección».