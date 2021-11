Papaiani: “Torres representa a Macri y Macri para Chubut es desesperanza”

La candidata a senadora del Frente de Todos analizó la visita de funcionarios y dirigentes del PRO a la provincia del Chubut. “La gestión de Macri le hizo un daño irreparable al país y principalmente a Chubut y a la Patagonia”, cuestionó.

La dirigente y candidata a senadora nacional por Chubut del Frente de Todos, Florencia Papaiani, dijo que la ausencia del expresidente de la Nación, Mauricio Macri en Trelew y en la zona del Valle no fue casualidad.

“Dejó relegada a Chubut”

En el marco de la apertura de una nueva casa peronista en la localidad valletana, Papaiani consideró que a Macri “lo enviaron a Esquel porque si venía a Trelew iba a opacar el acto que realizaron en el Teatro Español”.

Continuando en esta línea, la candidata a ocupar una banca en la Cámara alta del Congreso de la Nación manifestó que el expresidente “le hizo mucho daño al país, dejó relegada a Chubut y a la Patagonia y por esos motivos no participó del acto principal de Juntos por el Cambio en Trelew”.

Asimismo, Papaiani aseguró que “Ignacio Torres representa a Macri, y Macri para Chubut es el olvido, la indiferencia y la desesperanza”.

“Vinieron para la foto”

Sobre el acto que realizó Juntos por el Cambio en Trelew, Papaiani cuestionó que “vinieron para la foto, porque no se escuchó ninguna propuesta para una ciudad que atraviesa una situación delicada. No trajeron propuestas, no hablaron de generación de empleo, de cómo combatir la inseguridad”.

En este sentido, la candidata a senadora del Frente de Todos ponderó la visita del presidente de la Nación, Alberto Fernández, a Comodoro Rivadavia, donde se anunciaron inversiones que superaron los 10.000 millones de pesos.

La visita de Alberto

“Alberto Fernández vino a Comodoro Rivadavia con todos los ministros para brindar soluciones, anunciar inversiones y tener contacto cara a cara con la gente. Macri cuando era presidente vino a Chubut a inaugurar un parque eólico y actualmente está siendo investigado por la compra y venta irregular de un parque eólico en Chubut”, subrayó Papaiani.